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Rejim güçlerinden Şam'da klor gazlı saldırı iddiası
Rejim güçlerinden Şam'da klor gazlı saldırı iddiası
Foto: Arşiv

Esed güçlerinin, başkent Şam'ın doğusundaki Cobar mahallesinde muhaliflerin cephe hattına ''klor gazıyla'' saldırı düzenlediği iddia edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'de Esed güçlerinin, başkent Şam'ın doğusundaki Cobar mahallesinde muhaliflerin cephe hattına ''klor gazıyla'' saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

Cobar Tıp Merkezinden yapılan açıklamaya göre, saldırıda 10 silahlı muhalif gazdan etkilendi.

Gazdan etkilenenlerin Cobar'daki tıp merkezinde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Bu arada Doğu Guta'daki yerel koordinasyon üyesi Yusuf el Bustani, ''Esed güçleri, sık sık Doğu Guta ve Cobar'da muhaliflerin olduğu yerlere klor gazıyla saldırı düzenliyor. Rejim, bölgede çatışmasızlık bölgelerine de saldırıyor. Esed güçleri, imza attığı hiçbir anlaşmaya uymadı. Bundan sonra uyacağını tahmin etmiyoruz.'' dedi.

Cobar'da klor gazı saldırısına maruz kalanların durumunun iyi olduğunu ifade eden Bustani, rejimin sık sık Duma ilçesine de saldırdığının altını çizdi.

Rejim güçleri hafta içinde başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma ve Zemelka'da muhaliflerin olduğu yerlere klor gazıyla saldırmıştı. Saldırıda 30 kişi gazlardan etkilenmişti.

Esed rejimi, 4 Nisan'da Humus ilindeki Şayrat üssünden kalkan uçaklarla İdlib'e bağlı Han Şeyhun'da kimyasal silahla saldırı düzenlemişti. Saldırıda en az 100 sivil hayatını kaybederken 500'den fazla kişi yaralanmıştı. ABD, 7 Nisan'da Şayrat'a saldırı düzenlemişti.



İlgili Konular Şam esed Suriye Esed güçlerinden Şam'da klor gazlı saldırı iddiası
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