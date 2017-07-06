D&R'ye rekabet soruşturması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rekabet Kurulu, Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama (D&R) AŞ hakkında soruşturma açtı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, D&R AŞ'nin yaptığı sözleşmelerle piyasaya yeni girecek teşebbüsleri engellemek ve rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla yapılan başvuru üzerine yürüttüğü ön araştırmayı karara bağladı.
Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak ilgili kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
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Rekabet Kurulunca, Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama AŞ hakkında soruşturma açıldı
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AP'de kabul edilen Türkiye kararına Ankara'dan sert cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Karar, söz konusu kurumun itibarını ayaklar altına almaktadır. Bu karar tarafımızdan yok hükmünde sayılmaktadır" değerlendirmesinde bulunurken, Bakan Ömer Çelik, "İşbirliğinden uzak bir sabotaj raporu" dedi.
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