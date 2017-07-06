15:31, 06 Temmuz 2017 Perşembe

D&R'ye rekabet soruşturması





Rekabet Kurulunca, Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama AŞ hakkında soruşturma açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rekabet Kurulu, Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama (D&R) AŞ hakkında soruşturma açtı. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, D&R AŞ'nin yaptığı sözleşmelerle piyasaya yeni girecek teşebbüsleri engellemek ve rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla yapılan başvuru üzerine yürüttüğü ön araştırmayı karara bağladı. Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak ilgili kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

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