Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:47, 06 Temmuz 2017 Perşembe
Dış Politika
Güncelleme: 15:43, 06 Temmuz 2017 Perşembe

  • Paylaş
Terörle mücadelede Endonezya-Türkiye iş birliği güçlendirilecek
Terörle mücadelede Endonezya-Türkiye iş birliği güçlendirilecek
Foto: Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo

Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo, "Terörle mücadelede Endonezya ve Türkiye iş birliğini özellikle yabancı savaşçılar konusunda daha da güçlendirmeye karar verdik" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'yi ziyaret ettiği için onur duyduğunu belirten Widodo, "Endonezya ve Türkiye, iş birliği anlamında inanılmaz potansiyele sahip." dedi.

Görüşmelerde somut iş birliği alanlarının altını çizdiğini söyleyen Widodo, bu alanları yatırım, savunma sanayi, enerji alanında iş birliği ve terörle mücadele olarak sıraladı.

Bir Türk şirketiyle Endonezyalı ortağının orta sınıf "Kaplan" tankı üretimi üzerinde çalıştığını hatırlatan Widodo, Endonezya'nın havacılık şirketi ile Türkiye'den TAİ'nin havacılık alanında iş birliği için mutabakat zaptı imzalandığını söyledi.

Widodo, "Üzerinde mutabık kaldığımız bir diğer nokta denizaltı ve insansız hava araçlarının imalatında iş birliği. Çok hızlı şekilde bunun takibini her iki tarafın yetkilileri gerçekleştirecek. Enerjide iş birliğini güçlendirmede Endonezya'daki adaların elektrik ihtiyacının karşılanması için yüzer santral ve benzeri tesisler ön planda." ifadesini kullandı.

"YAPICI DİYALOGLA ÜSTESİNDEN GELİNECEKTİR"

İkili ilişkiler ve uluslararası konuları ele aldıklarını vurgulayan Widodo, Katar meselesini örnek gösterdi. Widodo, "Ümit ediyorum ki iletişim kanallarının açılması ve yapıcı bir diyalogla bu konunun üstesinden gelinecektir. İlgili tarafların bir araya gelerek diyalogla bunu çözmesi gerekir." dedi.

"TERÖRLER MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK"

Widodo, terörle mücadele konusunda şunları kaydetti:

"Terörle mücadelede Endonezya ve Türkiye iş birliğini özellikle yabancı savaşçılar konusunda daha da güçlendirmeye karar verdik. İstihbari bilgi alanında iş birliğini güçlendirerek bunu yapmayı istiyoruz. Bunun yanında bilişim teknolojilerinin istihbaratta kullanılması ve teknik istihbaratın ön plana çıkarılması sayesinde terörle daha etkili mücadele edebileceğiz."



İlgili Konular widodo Türkiye endonezya Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo: Terörle mücad
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
Terörle mücadelede Endonezya-Türkiye iş birliği güçlendirilecek
Terörle mücadelede Endonezya-Türkiye iş birliği güçlendirilecek

Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo, "Terörle mücadelede Endonezya ve Türkiye iş birliğini özellikle yabancı savaşçılar konusunda daha da güçlendirmeye karar verdik" dedi
D amp R'ye rekabet soruşturması
D&R'ye rekabet soruşturması

Rekabet Kurulunca, Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama AŞ hakkında soruşturma açıldı
Bingöl'de EYP patladı 1 asker yaralı
Bingöl'de EYP patladı: 1 asker yaralı

Güvenlik güçlerinin Bingöl'de arazi arama tarama çalışması yaptığı sırada, daha önceden teröristlerce tuzaklanmış EYP infilak ettirildi. Patlamada, bir asker yaralandı
AP'nin skandal Türkiye kararına Ankara'dan sert cevap
AP'nin skandal Türkiye kararına Ankara'dan sert cevap

AP'de kabul edilen Türkiye kararına Ankara'dan sert cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Karar, söz konusu kurumun itibarını ayaklar altına almaktadır. Bu karar tarafımızdan yok hükmünde sayılmaktadır" değerlendirmesinde bulunurken, Bakan Ömer Çelik, "İşbirliğinden uzak bir sabotaj raporu" dedi.
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor

Zorunlu trafik sigortasında "Riskli Sigortalılar Havuzu" modelini getiren yönetmelik Başbakan Yardımcısı Şimşek tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 öncesi Merkel ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 öncesi Merkel ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi öncesinde bugün Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya gelecek
8 ilde TSK ve MİT'teki 'kripto FETÖ'cü operasyonu
8 ilde TSK ve MİT'teki 'kripto FETÖ'cü operasyonu

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatındaki "kripto" yapılanmasına yönelik Sinop merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı
Başbuğ Yüce Divan'da yargılanacak
Başbuğ Yüce Divan'da yargılanacak

Terör örgütü liderliği ile suçlanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Yüce Divan'a sevkedildi
15 Temmuz'da camilerde selalar okunacak ışıklar sönmeyecek
15 Temmuz'da camilerde selalar okunacak, ışıklar sönmeyecek

Türkiye genelindeki 90 bin camide 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te selalar okunacak, minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak
PKK'lı cenazesine katılan HDP'li vekil Yiğitalp hakkında fezleke
PKK'lı cenazesine katılan HDP'li vekil Yiğitalp hakkında fezleke

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl PKK'lı cenazesine katıldığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Yiğitalp hakkında fezleke hazırlandı
Dolar TL 1 5 ayın en yükseğini gördü
Dolar/TL 1.5 ayın en yükseğini gördü

Dolar/TL, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 3,6398 ile 18 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü
Diyarbakır'da FETÖ davalarında ilk karar
Diyarbakır'da FETÖ davalarında ilk karar

FETÖ'nün Diyarbakır'daki "mütevelli heyeti ve esnaf sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Türk, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
AB Bakanı Çelik elinin tersiyle itti
AB Bakanı Çelik elinin tersiyle itti

AB Bakanı Çelik, "'Türkiye ile AB arasında katılım müzakereleri olmasın, onun yerine terör, göç ya da diğer alanlarda güçlü bir iş birliği' şeklindeki tekliflerin hepsini elimizin tersiyle itiyoruz" dedi
Çanakkale'de tarihi top mermisi patladı 1 ölü
Çanakkale'de tarihi top mermisi patladı! 1 ölü

Çanakkale'ye bağlı Erenköy Köyü'nde, sabah saatlerinde, tarihi top mermisinin patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Bayrampaşa Devlet Hastanesinde korkutan yangın
Bayrampaşa Devlet Hastanesinde korkutan yangın

Bayrampaşa Devlet Hastanesinde asansör boşluğunda yangın çıktı. Olay yerinin üst katından tahliye edilen hastalar ile yakınları yangın söndürülünce yeniden hastaneye alındı.
81 ildeki quot Narko Sokak-2 quot operasyonunda 230 gözaltı
81 ildeki "Narko Sokak-2" operasyonunda 230 gözaltı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Narko Sokak-2" operasyonunda, 156’sı narkotik suçlarından olmak üzere, haklarında yakalama kararı bulunan 230 kişi gözaltına alındı

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 öncesi Merkel ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 öncesi Merkel ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sadece Katar isterse askeri üssümüzü kapatabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sadece Katar isterse askeri üssümüzü kapatabiliriz

Tillerson Türkiye'yi ziyaret edecek
Tillerson Türkiye'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya verilen notayla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya verilen notayla ilgili açıklama

Türkiye'den Kuzey Kore'ye 'füze' kınaması
Türkiye'den Kuzey Kore'ye 'füze' kınaması

Almanya’da 14 bin PKK yandaşı var
Almanya da 14 bin PKK yandaşı var

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Sıddıki Antalya'da
Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Sıddıki Antalya'da

Ruhani'den Türkiye'ye "baraj" eleştirisi
Ruhani'den Türkiye'ye quot baraj quot eleştirisi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 