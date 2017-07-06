Güncelleme: 15:43, 06 Temmuz 2017 Perşembe

Terörle mücadelede Endonezya-Türkiye iş birliği güçlendirilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'yi ziyaret ettiği için onur duyduğunu belirten Widodo, "Endonezya ve Türkiye, iş birliği anlamında inanılmaz potansiyele sahip." dedi.

Görüşmelerde somut iş birliği alanlarının altını çizdiğini söyleyen Widodo, bu alanları yatırım, savunma sanayi, enerji alanında iş birliği ve terörle mücadele olarak sıraladı.

Bir Türk şirketiyle Endonezyalı ortağının orta sınıf "Kaplan" tankı üretimi üzerinde çalıştığını hatırlatan Widodo, Endonezya'nın havacılık şirketi ile Türkiye'den TAİ'nin havacılık alanında iş birliği için mutabakat zaptı imzalandığını söyledi.

Widodo, "Üzerinde mutabık kaldığımız bir diğer nokta denizaltı ve insansız hava araçlarının imalatında iş birliği. Çok hızlı şekilde bunun takibini her iki tarafın yetkilileri gerçekleştirecek. Enerjide iş birliğini güçlendirmede Endonezya'daki adaların elektrik ihtiyacının karşılanması için yüzer santral ve benzeri tesisler ön planda." ifadesini kullandı.

"YAPICI DİYALOGLA ÜSTESİNDEN GELİNECEKTİR"

İkili ilişkiler ve uluslararası konuları ele aldıklarını vurgulayan Widodo, Katar meselesini örnek gösterdi. Widodo, "Ümit ediyorum ki iletişim kanallarının açılması ve yapıcı bir diyalogla bu konunun üstesinden gelinecektir. İlgili tarafların bir araya gelerek diyalogla bunu çözmesi gerekir." dedi.

"TERÖRLER MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK"

Widodo, terörle mücadele konusunda şunları kaydetti:

"Terörle mücadelede Endonezya ve Türkiye iş birliğini özellikle yabancı savaşçılar konusunda daha da güçlendirmeye karar verdik. İstihbari bilgi alanında iş birliğini güçlendirerek bunu yapmayı istiyoruz. Bunun yanında bilişim teknolojilerinin istihbaratta kullanılması ve teknik istihbaratın ön plana çıkarılması sayesinde terörle daha etkili mücadele edebileceğiz."