AB-Japonya ticaret anlaşmasına liderlerden

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Avrupa Birliği (AB) ve Japonya, müzakerelerini 4 yıldır sürdürdükleri ekonomik ve stratejik ortaklık anlaşmalarında siyasi mutabakat sağladı.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, serbest ticaret ve siyasi ortaklık anlaşması yapılması konusunda siyasi bir uzlaşı sağlamak üzere Brüksel’de AB-Japonya Zirvesi düzenledi.
Zirve bitiminde liderlerin yayınladıkları ortak bildiride, AB-Japonya arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Stratejik Ortaklık Anlaşması yapılması konusunda siyasi bir uzlaşı olduğu ve prensipte anlaşma sağlandığı belirtildi.
AB Komisyonu Başkanı Juncker, düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "AB-Japonya arasında ekonomik ortaklık anlaşması yapmak için temel olarak mutabakat sağladık." dedi.
Söz konusu anlaşmanın serbest ticaretin ötesinde anlamlar taşıdığını kaydeden Juncker, "Bu, gelecekteki diğer açık ve adil ticaret anlaşmalarının standartlarını belirliyor." ifadesini kullandı.
Juncker, AB ve Japonya'nın belirli kurallar çerçevesinde, eşit şartlar altında, açık ve adil ticaret yapabileceğini belirterek, "Kendimizi dünyaya kapatmak işlere, küresel ekonomiye ve çalışanlara fayda sağlamaz. Bize göre, korumacılık korunma sağlamaz. Sadece beraber çalışarak, güvenlik, çevre ve tüketici hakları gibi alanlarda bir küresel standart belirleyebiliriz." şeklinde konuştu.
Sürecin tam anlamıyla bitmediğine işaret eden Juncker, görüşmelerin teknik seviyede devam edeceğini, anlaşmayı 2019 başında tam olarak devreye sokmayı hedeflediklerini bildirdi.
PRENSİP ANLAŞMASI YAPILDI
Japonya Başbakanı Abe de Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Stratejik Ortaklık Anlaşması'na büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Burada bir prensip anlaşması yaptık." dedi.
Anlaşmanın her iki tarafın da faydasına olduğunu dile getiren Abe, "Burada, korumacılık karşısında serbest ticaret odaklı siyasi bir irade ortaya koymaktan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.
Abe, AB ve Japonya arasında terörle mücadele alanında iş birliğini artırmak istediklerini de söyledi.
AB Konseyi Başkanı Tusk ise karşılıklı olarak siyasi ve ticari müzakereleri tamamlamak üzere büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, "AB, siyasi olarak açıklık, iş birliği ve serbest ticaret üzerine inşa edilen bir dünyaya inanıyor." dedi.
AB'nin diğer bazı ülkelerle de serbest ticaret müzakerelerine devam ettiğini anımsatan Tusk, "Bazıları izolasyon ve parçalanmanın tekrar canlandığını söylese de biz bunun doğru olmadığını yaptığımız prensip anlaşmasıyla ortaya koyuyoruz. Dünyanın 100 yıl geriye gitmesine gerek yok." şeklinde konuştu.
KUZEY KORE'YE YENİ YAPTIRIMLAR
Donald Tusk, Kuzey Kore nükleer ve balistik füze denemelerine ilişkin de, "Bugün uluslararası topluma, Kuzey Kore'ye yönelik sınırlayıcı tedbirleri artırma çağrısında bulunuyor, bu çerçevede BM Güvenlik Konseyi'ni hızla yeni ve kapsayıcı bir karar almaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
TİCARET ANLAŞMASI
AB, Japonya ile ticaret anlaşması müzakerelerini resmi olarak 25 Mart 2013’te başlatmıştı. Müzakerelerin 18'inci turu nisan ayında Tokyo’da gerçekleştirilmişti.
AB-Japonya ticaret anlaşması ile karşılıklı olarak ticareti yapılan ürünlerin yüzde 95’i üzerindeki gümrük vergilerinin kaldırılması amaçlanıyor. Bazı hassas sektörlerde ise gümrük vergilerinin belirli bir süre içerisinde kademeli olarak azaltılması bekleniyor.
AB'nin Japonya'dan ithal edilen otomobillere uygulamakta olduğu yüzde 10’luk gümrük vergisini 7 yıl içerisinde kademeli olarak ortadan kaldırması, buna karşılık Japonya'nın da AB’den ithal edilen süt ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini 15 yılda kademeli olarak azaltması öngörülüyor.
Tarafların, ileride yaşanabilecek ticari ihtilafların çözümüne ilişkin bir mekanizma kurulması konusunda da çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.
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