16:40, 06 Temmuz 2017 Perşembe

BM'den Suriyelilere 18 tır yardım





BM'den Suriyelilere gönderilen tırlardaki temel yaşam malzemeleri Suriye'nin İdlib kentine ulaştırılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 18 tır insani yardım malzemesi gönderildi. BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı. Tırlardaki temel yaşam malzemelerinin, İdlib ve civar köylerine ulaştırılacağı öğrenildi.

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