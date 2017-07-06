BM'den Suriyelilere 18 tır yardım

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 18 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki temel yaşam malzemelerinin, İdlib ve civar köylerine ulaştırılacağı öğrenildi.
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BM'den Suriyelilere gönderilen tırlardaki temel yaşam malzemeleri Suriye'nin İdlib kentine ulaştırılacak
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