"Çingene Kızı"nın kayıp parçaları geri istendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Zeugma Müzesi'nin sembolü haline gelen Çingene Kızı'nın kayıp parçalarının ABD'de bulunmasına ilişkin, "Lütfen Anadolu'dan, Gaziantep'ten, Zeugma'dan sökülüp götürülerek orada taban mozaiği olarak sergilenen eserlerimizi iade etsinler." dedi.
Avcı, beraberinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezdi.
Bakan Avcı, müzenin sembolü haline gelen "Çingene Kızı"nı incelemesinin ardından, gazetecilerin "Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp parçalarıyla ilgili bir sorusu üzerine, şöyle konuştu:
"Bakın arkamızdaki mozaikler arasında boşluklar görüyorsunuz. Bu boşluklar aslında şu anda ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Üniversitesi'nde tabanda sergilenen ve buradan götürülen tıpkı bir yap bozun parçaları simülasyonu yapıldığı zaman bu boşlukları dolduran, buradan götürülmüş parçalardır. Bir üniversitenin böyle bir konuyla anılması yakışmaz. Bir üniversiteye yakışan böyle değerli kültürel varlığı, ait olduğu yere ana vatanına iade etmek, alicenaplığını ve bilgeliğini göstermiş olmak yakışır. Onun için ben buradan üniversitenin yönetimine, oradaki bilim insanlarına bir çağrıda bulunuyoru, bakın Gaziantep'te bu boşluklara bakan herkes 'bunlar nerede' diye soruyor. Biz de onlara her defasında bunlar burada kaçak olarak ABD'ye götürülmüş, Ohio'daki üniversitede diyoruz. Bir üniversiteyi bu şekilde anmaktansa buraya teşekkür levhası koymayı tercih eder ve tüm dünyaya bu şekilde ilan ederiz."
Tüm üniversitelere bu tür konularda bilgelik yapmanın yakışacağına işaret eden Avcı, "Çünkü böylelikle adlarını daha iyi duyurmuş olurlar. Bowling Green Üniversitesi'ni böyle anmaktan biz utanıyoruz. Onları buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Lütfen Anadolu'dan, Gaziantep'ten, Zeugma'dan sökülüp götürülerek orada taban mozaiği olarak sergilenen eserlerimizi iade etsinler. Bu üniversitenin adı da Gaziantep'te bu güzel hareketle anılsın." diye konuştu.
Bakan Avcı, daha sonra "Gaziantep Zeugma 6. Uluslararası Sevgi, Barış ve Hoşgörü Festivali" kapsamında hayata geçirilen Çinli ressamların sulu boya resim sergisinin açılışını gerçekleştirerek, eserleri inceledi.
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, "Lütfen Anadolu'dan, Gaziantep'ten, Zeugma'dan sökülüp götürülerek orada taban mozaiği olarak sergilenen eserlerimizi iade etsinler" dedi
Milli Eğitim Bakanlığınca, örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden ders kesim tarihi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen, toplam devamsızlık süresini aşan öğrenciler, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak başarılı sayılacak
Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo, "Terörle mücadelede Endonezya ve Türkiye iş birliğini özellikle yabancı savaşçılar konusunda daha da güçlendirmeye karar verdik" dedi
Rekabet Kurulunca, Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama AŞ hakkında soruşturma açıldı
Güvenlik güçlerinin Bingöl'de arazi arama tarama çalışması yaptığı sırada, daha önceden teröristlerce tuzaklanmış EYP infilak ettirildi. Patlamada, bir asker yaralandı
AP'de kabul edilen Türkiye kararına Ankara'dan sert cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Karar, söz konusu kurumun itibarını ayaklar altına almaktadır. Bu karar tarafımızdan yok hükmünde sayılmaktadır" değerlendirmesinde bulunurken, Bakan Ömer Çelik, "İşbirliğinden uzak bir sabotaj raporu" dedi.
Zorunlu trafik sigortasında "Riskli Sigortalılar Havuzu" modelini getiren yönetmelik Başbakan Yardımcısı Şimşek tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi öncesinde bugün Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya gelecek
FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatındaki "kripto" yapılanmasına yönelik Sinop merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü liderliği ile suçlanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Yüce Divan'a sevkedildi
Türkiye genelindeki 90 bin camide 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te selalar okunacak, minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl PKK'lı cenazesine katıldığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Yiğitalp hakkında fezleke hazırlandı
Dolar/TL, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 3,6398 ile 18 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü
FETÖ'nün Diyarbakır'daki "mütevelli heyeti ve esnaf sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Türk, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
AB Bakanı Çelik, "'Türkiye ile AB arasında katılım müzakereleri olmasın, onun yerine terör, göç ya da diğer alanlarda güçlü bir iş birliği' şeklindeki tekliflerin hepsini elimizin tersiyle itiyoruz" dedi