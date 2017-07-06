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"Çingene Kızı"nın kayıp parçaları geri istendi

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, "Lütfen Anadolu'dan, Gaziantep'ten, Zeugma'dan sökülüp götürülerek orada taban mozaiği olarak sergilenen eserlerimizi iade etsinler" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Zeugma Müzesi'nin sembolü haline gelen Çingene Kızı'nın kayıp parçalarının ABD'de bulunmasına ilişkin, "Lütfen Anadolu'dan, Gaziantep'ten, Zeugma'dan sökülüp götürülerek orada taban mozaiği olarak sergilenen eserlerimizi iade etsinler." dedi.

Avcı, beraberinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezdi.

Bakan Avcı, müzenin sembolü haline gelen "Çingene Kızı"nı incelemesinin ardından, gazetecilerin "Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp parçalarıyla ilgili bir sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Bakın arkamızdaki mozaikler arasında boşluklar görüyorsunuz. Bu boşluklar aslında şu anda ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Üniversitesi'nde tabanda sergilenen ve buradan götürülen tıpkı bir yap bozun parçaları simülasyonu yapıldığı zaman bu boşlukları dolduran, buradan götürülmüş parçalardır. Bir üniversitenin böyle bir konuyla anılması yakışmaz. Bir üniversiteye yakışan böyle değerli kültürel varlığı, ait olduğu yere ana vatanına iade etmek, alicenaplığını ve bilgeliğini göstermiş olmak yakışır. Onun için ben buradan üniversitenin yönetimine, oradaki bilim insanlarına bir çağrıda bulunuyoru, bakın Gaziantep'te bu boşluklara bakan herkes 'bunlar nerede' diye soruyor. Biz de onlara her defasında bunlar burada kaçak olarak ABD'ye götürülmüş, Ohio'daki üniversitede diyoruz. Bir üniversiteyi bu şekilde anmaktansa buraya teşekkür levhası koymayı tercih eder ve tüm dünyaya bu şekilde ilan ederiz."

Tüm üniversitelere bu tür konularda bilgelik yapmanın yakışacağına işaret eden Avcı, "Çünkü böylelikle adlarını daha iyi duyurmuş olurlar. Bowling Green Üniversitesi'ni böyle anmaktan biz utanıyoruz. Onları buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Lütfen Anadolu'dan, Gaziantep'ten, Zeugma'dan sökülüp götürülerek orada taban mozaiği olarak sergilenen eserlerimizi iade etsinler. Bu üniversitenin adı da Gaziantep'te bu güzel hareketle anılsın." diye konuştu.

Bakan Avcı, daha sonra "Gaziantep Zeugma 6. Uluslararası Sevgi, Barış ve Hoşgörü Festivali" kapsamında hayata geçirilen Çinli ressamların sulu boya resim sergisinin açılışını gerçekleştirerek, eserleri inceledi.



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