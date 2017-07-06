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Niğde'de "ByLock" operasyonu: 7 tutuklama
Niğde'de

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen zanlıları yakalamak için çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadesinin ardından, serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan Osman Ö, Adem K, Muharrem S, İhsan K, Fatih U, Bilal Burak Z. ve Cihan D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Emre Y, Mehibe G, İlayda Ö, Mustafa G. ve Yusuf D. adli kontrol şartıyla salıverildi.



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