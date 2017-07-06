17:41, 06 Temmuz 2017 Perşembe

ABD'den Kıbrıs'a "birleşin" telefonu





ABD Başkan Yardımcısı'ndan iki lidere 'Kıbrıs'ta birleşin' telefonu edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, KKTC lideri Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiades'i telefonla arayarak adada birleşme çağrısı yaptı.

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