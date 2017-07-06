17:47, 06 Temmuz 2017 Perşembe

Özbekistan, Rusya'nın askeri bloğuna katılmayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, kendilerinin Rusya öncülüğündeki bir askeri bloğa katılmak gibi bir planlarının olmadığını söyledi.

Kırım Haber Ajansı'nda yer alan habere göre İslam Kerimov'un ölümünden sonra yerine geçen Şevket Mirziyayev'in, Rusya'nın "Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü" adı altında oluşturduğu askeri ittifaka dahil olup olmayacağını merak ediliyordu. Özbekistan 2012 yılında bu örgütten ayrılarak bölgede büyük bir şaşkınlığa neden olmuştu.

Rusya'nın ayrıca Avrasya Ekonomik Birliği gibi örgütlerle, Orta Asya'da Sovyet dönemine geri dönmek istediği biliniyor. "Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü"ne üye ülkeler arasında Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan bulunuyor.