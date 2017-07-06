Sırp milliyetçilerden Srebrenitsa provokasyonu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) Sırp milliyetçiler, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümüne günler kala çeşitli eylemlerle Boşnakları provoke ederek, 11 Temmuz'a gölge düşürmeye çalışıyor.
Sırp milliyetçisi 200 kişilik grup, soykırımın 22'nci yılı olan 11 Temmuz'da Banja Luka şehrinde, "Bosna Kasabı" olarak tanınan savaş suçlusu Ratko Mladic'e destek mitingi düzenleme kararı aldı.
Söz konusu karar, ülkedeki farklı kesimlerce "provokatif" olduğu için eleştirilse de şehir polisi, grubun miting yapma başvurusunu kabul etti.
Banja Luka polisinden yapılan açıklamada, 11 Temmuz'da TSİ 19.00'da gerçekleştirilmesi planlanan "General Ratko Mladic'e destek - Srebrenitsa hakkındaki yalanlara son" isimli miting için gerekli ortamın oluşturulacağı belirtildi.
16 yıl kaçtıktan sonra 2011'de Sırbistan'da yakalanan Mladic'in yargılanmasına 2012'de başlanmıştı.
"Bosna Kasabı" eski Sırp komutan Mladic, 1995'teki soykırımın yanı sıra savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten yargılanıyor. Mladic'in yargılandığı davada, kararın gelecek yıl kasım ayında açıklanması bekleniyor.
Sırp kökenli siyasi analist Srdjan Puhalo, Banja Luka polisinin bu tutumuyla ilgili, "Bu, başta RS hükümeti olmak üzere, RS halkı ve bu durumu sıradan bir şeymiş gibi susup kabul edecek insanlar için büyük bir lekedir." dedi.
Boşnak ve Sırpların Srebrenitsa'da yaşananlara farklı açılardan baktığına değinen Puhalo, "Burada her iki milletin de uzlaşabileceği tek husus, RS Başkanı Milorad Dodik'in de söylediği gibi Srebrenitsa'da korkunç bir suç işlendiğidir." ifadelerini kullandı.
Bu tür mitinglerin düzenlenmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Puhalo, "Mitingin tam da 11 Temmuz'da düzenlenmesi ise başlı başına bir terbiyesizliktir. Mitinge kaç kişinin katılacağı, orada hangi konuların ele alınacağının bir önemi yok, böyle bir mitingin o tarihte düzenlenmesinin medeniyet dışı ve insanlık dışı olduğu kanaatindeyim." diye konuştu.
Öte yandan bir süre önce Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığı yakınlarında kimliği belirsiz kişilerce Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic'in arabası taşlandı.
Saldırıyı, "Srebrenitsa Müslümanlarına gönderilmiş bir mesaj" olarak nitelendiren Subasic, olay sonrasında yaptığı açıklamada, "Merkezden yeni çıkmıştık. Şoför arabanın yanında duruyordu. Bir taksi yanımıza yanaşıp camını açarak arabaya taş atıp kaçtı." açıklamasında bulunmuştu.
İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Semiha Borovac da Srebrenitsa annelerine yönelik bu saldırıyı kınayarak, "Provokasyonun her türü, Srebrenitsa'da zorluklarla inşa edilmeye çalışılan ortak yaşama yönelik bir darbedir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Subasic, saldırı nedeniyle hukuki yollara başvuracağını bildirmişti.
Sırpların provokasyonları bununla da sınırlı kalmadı. Savaş yıllarında Ratko Mladic'e yakınlığıyla tanınan Sırp edebiyatçı Ljiljana Bulatovic'in "Srebrenitsa - Yalanlar ve Sırp halkına atılan iftiralar" adlı kitabının tanıtımının da 7 Temmuz'da yapılması planlanıyordu.
Savaş kurbanları yakınlarının büyük tepkisine neden olan kitap tanıtımı, son anda Srebrenitsa Belediye Başkanı Mladen Grujicic tarafından başka bir tarihte yapılmak üzere ertelendi.
Tanıtımın iptal edilmesine ilişkin açıklamada bulunan Grujicic, şehrin güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, "Kitabın herhangi bir sorun teşkil edecek unsurlar içermemesine rağmen kötü niyetli insanların tanıtımı fırsat bilip sorun çıkarabileceği ihtimalini değerlendirdik. 11 Temmuz'a yaklaşırken böyle olayların gereksiz olduğunu düşündük. Ljiljana Bulatovic ile kitabın bu günlerde tanıtılmaması kararını aldık." şeklinde konuştu.
UETD Hamburg Bölge Başkanı Bahtiyar, "15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nı yapmak istediğimiz salon ile yapılan sözleşmemiz Alman makamları tarafından yapılan yoğun baskılar sebebiyle iptal edilmiştir." dedi.
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Sırp Cumhuriyeti'nde yaşayan Sırp milliyetçiler, Srebrenitsa Soykırımı'nın 22'nci yılına günler kala gerçekleştirdikleri etkinliklerle 11 Temmuz'a gölge düşürmeye çalışıyor. Srebrenitsa'da Potoçari Anıt Mezarlığı yakınlarında Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanının arabası taşlandı
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