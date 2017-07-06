Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:18, 06 Temmuz 2017 Perşembe
Balkanlar
17:53, 06 Temmuz 2017 Perşembe

  • Paylaş
Sırp milliyetçilerden Srebrenitsa provokasyonu
Sırp milliyetçilerden Srebrenitsa provokasyonu

Sırp Cumhuriyeti'nde yaşayan Sırp milliyetçiler, Srebrenitsa Soykırımı'nın 22'nci yılına günler kala gerçekleştirdikleri etkinliklerle 11 Temmuz'a gölge düşürmeye çalışıyor. Srebrenitsa'da Potoçari Anıt Mezarlığı yakınlarında Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanının arabası taşlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) Sırp milliyetçiler, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümüne günler kala çeşitli eylemlerle Boşnakları provoke ederek, 11 Temmuz'a gölge düşürmeye çalışıyor.

Sırp milliyetçisi 200 kişilik grup, soykırımın 22'nci yılı olan 11 Temmuz'da Banja Luka şehrinde, "Bosna Kasabı" olarak tanınan savaş suçlusu Ratko Mladic'e destek mitingi düzenleme kararı aldı.

Söz konusu karar, ülkedeki farklı kesimlerce "provokatif" olduğu için eleştirilse de şehir polisi, grubun miting yapma başvurusunu kabul etti.

Banja Luka polisinden yapılan açıklamada, 11 Temmuz'da TSİ 19.00'da gerçekleştirilmesi planlanan "General Ratko Mladic'e destek - Srebrenitsa hakkındaki yalanlara son" isimli miting için gerekli ortamın oluşturulacağı belirtildi.

16 yıl kaçtıktan sonra 2011'de Sırbistan'da yakalanan Mladic'in yargılanmasına 2012'de başlanmıştı.

"Bosna Kasabı" eski Sırp komutan Mladic, 1995'teki soykırımın yanı sıra savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten yargılanıyor. Mladic'in yargılandığı davada, kararın gelecek yıl kasım ayında açıklanması bekleniyor.

Sırp kökenli siyasi analist Srdjan Puhalo, Banja Luka polisinin bu tutumuyla ilgili, "Bu, başta RS hükümeti olmak üzere, RS halkı ve bu durumu sıradan bir şeymiş gibi susup kabul edecek insanlar için büyük bir lekedir." dedi.

Boşnak ve Sırpların Srebrenitsa'da yaşananlara farklı açılardan baktığına değinen Puhalo, "Burada her iki milletin de uzlaşabileceği tek husus, RS Başkanı Milorad Dodik'in de söylediği gibi Srebrenitsa'da korkunç bir suç işlendiğidir." ifadelerini kullandı.

Bu tür mitinglerin düzenlenmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Puhalo, "Mitingin tam da 11 Temmuz'da düzenlenmesi ise başlı başına bir terbiyesizliktir. Mitinge kaç kişinin katılacağı, orada hangi konuların ele alınacağının bir önemi yok, böyle bir mitingin o tarihte düzenlenmesinin medeniyet dışı ve insanlık dışı olduğu kanaatindeyim." diye konuştu.

Öte yandan bir süre önce Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığı yakınlarında kimliği belirsiz kişilerce Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic'in arabası taşlandı.

Saldırıyı, "Srebrenitsa Müslümanlarına gönderilmiş bir mesaj" olarak nitelendiren Subasic, olay sonrasında yaptığı açıklamada, "Merkezden yeni çıkmıştık. Şoför arabanın yanında duruyordu. Bir taksi yanımıza yanaşıp camını açarak arabaya taş atıp kaçtı." açıklamasında bulunmuştu.

İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Semiha Borovac da Srebrenitsa annelerine yönelik bu saldırıyı kınayarak, "Provokasyonun her türü, Srebrenitsa'da zorluklarla inşa edilmeye çalışılan ortak yaşama yönelik bir darbedir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Subasic, saldırı nedeniyle hukuki yollara başvuracağını bildirmişti.

Sırpların provokasyonları bununla da sınırlı kalmadı. Savaş yıllarında Ratko Mladic'e yakınlığıyla tanınan Sırp edebiyatçı Ljiljana Bulatovic'in "Srebrenitsa - Yalanlar ve Sırp halkına atılan iftiralar" adlı kitabının tanıtımının da 7 Temmuz'da yapılması planlanıyordu.

Savaş kurbanları yakınlarının büyük tepkisine neden olan kitap tanıtımı, son anda Srebrenitsa Belediye Başkanı Mladen Grujicic tarafından başka bir tarihte yapılmak üzere ertelendi.

Tanıtımın iptal edilmesine ilişkin açıklamada bulunan Grujicic, şehrin güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, "Kitabın herhangi bir sorun teşkil edecek unsurlar içermemesine rağmen kötü niyetli insanların tanıtımı fırsat bilip sorun çıkarabileceği ihtimalini değerlendirdik. 11 Temmuz'a yaklaşırken böyle olayların gereksiz olduğunu düşündük. Ljiljana Bulatovic ile kitabın bu günlerde tanıtılmaması kararını aldık." şeklinde konuştu.



İlgili Konular Sırbistan Bosna Hersek RS ratko mladic munira subasic
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Balkanlar Haberleri
Almanya'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'na engel
Almanya'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'na engel

UETD Hamburg Bölge Başkanı Bahtiyar, "15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nı yapmak istediğimiz salon ile yapılan sözleşmemiz Alman makamları tarafından yapılan yoğun baskılar sebebiyle iptal edilmiştir." dedi.
Hollanda'da sabıkalıların iş bulma şansı göçmenlerden daha yüksek
Hollanda'da sabıkalıların iş bulma şansı göçmenlerden daha yüksek

Hollanda'da yapılan araştırmalara göre iş başvuruları arasında, sabıkalı gösterilen başvuruların yüzde 28'ini mülakata çağırırken, bu oranın göçmen gösterilenler de yüzde 9 olduğu belirlendi
Sırp milliyetçilerden Srebrenitsa provokasyonu
Sırp milliyetçilerden Srebrenitsa provokasyonu

Sırp Cumhuriyeti'nde yaşayan Sırp milliyetçiler, Srebrenitsa Soykırımı'nın 22'nci yılına günler kala gerçekleştirdikleri etkinliklerle 11 Temmuz'a gölge düşürmeye çalışıyor. Srebrenitsa'da Potoçari Anıt Mezarlığı yakınlarında Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanının arabası taşlandı
Fransa'da dizel ve benzinli motorlu araçlar kaldırılacak
Fransa'da dizel ve benzinli motorlu araçlar kaldırılacak

Fransa Devlet ve Ekoloji Bakanı Hulot, "Hava kirliliğine neden olan dizel ve benzinli motorlu araçların satışlarını 2040 yılına kadar kaldıracağız" dedi
Özbekistan Rusya'nın askeri bloğuna katılmayacak
Özbekistan, Rusya'nın askeri bloğuna katılmayacak

Özbekistan, Rusya'nın askeri bloğuna katılmayacağını açıkladı
ABD'den Kıbrıs'a quot birleşin quot telefonu
ABD'den Kıbrıs'a "birleşin" telefonu

ABD Başkan Yardımcısı'ndan iki lidere 'Kıbrıs'ta birleşin' telefonu edildi
Kuzey Kore'yi Avustralya da tehdit etti
Kuzey Kore'yi Avustralya da tehdit etti

Avustralya, Kuzey Kore'nin ABD'ye nükleer savaş başlığı fırlatması halinde, Pyongyang yönetimine karşı yapılacak askeri bir eyleme katılacak
Çin'de çocuk katiline idam cezası
Çin'de çocuk katiline idam cezası

Otomobilini kasıtlı olarak ortaokul öğrencilerinin üzerine sürdüğü ve bir öğrencinin ölümüne neden olduğu iddia edilen Ma Gaoçao'ya, toplum huzurunu bozmak suçundan ölüm cezası verildi
BM'den Suriyelilere 18 tır yardım
BM'den Suriyelilere 18 tır yardım

BM'den Suriyelilere gönderilen tırlardaki temel yaşam malzemeleri Suriye'nin İdlib kentine ulaştırılacak
AB-Japonya ticaret anlaşmasına liderlerden quot yeşil ışık quot
AB-Japonya ticaret anlaşmasına liderlerden "yeşil ışık"

AB ve Japonya arasında yapılan zirvede, ekonomik ve stratejik ortaklık anlaşmalarında siyasi uzlaşı sağlandı
Rejim güçlerinden Şam'da klor gazlı saldırı iddiası
Rejim güçlerinden Şam'da klor gazlı saldırı iddiası

Esed güçlerinin, başkent Şam'ın doğusundaki Cobar mahallesinde muhaliflerin cephe hattına ''klor gazıyla'' saldırı düzenlediği iddia edildi
AB'den 3 büyük firmaya suçlama
AB'den 3 büyük firmaya suçlama

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Merck, General Electric (GE) ve Canon'a şirket satın almaları ile ilgili hatalı ve yanıltıcı bilgi sağladıkları gerekçesiyle resmi suçlama yöneltti
Gazze'de abluka karşıtı gösteriler devam ediyor
Gazze'de abluka karşıtı gösteriler devam ediyor

İsrail'in uyguladığı abluka ve son dönemde artan elektrik kesintileri Gazze'de protesto edildi
PYD Rakka'daki kayıplarını telafi için Arap gençleri saflarına katıyor
PYD, Rakka'daki kayıplarını telafi için Arap gençleri saflarına katıyor

PYD/PKK, Rakka operasyonundaki kayıplarını telafi etmek için Arap çocukları silah altına almaya başladı
Trump'tan Rusya yorumu
Trump'tan Rusya yorumu

ABD Başkanı Trump, Rusya'nın ABD'de başkanlık seçimine müdahale ettiğine inanıyor
DEAŞ'ın son kalesi 'Eski Musul'da büyük yıkım FOTO
DEAŞ'ın son kalesi 'Eski Musul'da büyük yıkım | FOTO

Musul'un batı yakasında DEAŞ üyeleri ve Irak ordusu arasındaki çatışmalar yer yer devam ederken, kurtarılan bölgelerdeki "büyük yıkım" ise dikkati çekiyor

Haberler

Bosna Hersek'te ölüm yolunda 'Barış Yürüyüşü' | FOTO
Bosna Hersek'te ölüm yolunda 'Barış Yürüyüşü' FOTO

507. Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi
507 Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi

507. Ayvaz Dede Şenlikleri için atlılar Prusac'a dualarla uğurlandı
507 Ayvaz Dede Şenlikleri için atlılar Prusac'a dualarla uğurlandı

Bosna Hersek'te 507. Ayvaz Dede Şenlikleri | FOTO
Bosna Hersek'te 507 Ayvaz Dede Şenlikleri FOTO

Bosna Savaşı'nın şehitleri anıldı
Bosna Savaşı'nın şehitleri anıldı

Sırpların Sokolina'da katlettiği Boşnak siviller anıldı | FOTO
Sırpların Sokolina'da katlettiği Boşnak siviller anıldı FOTO

Karagöz ve Hacivat Bosna Hersek'te
Karagöz ve Hacivat Bosna Hersek'te






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 