Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:18, 06 Temmuz 2017 Perşembe
Avrupa
18:27, 06 Temmuz 2017 Perşembe

  • Paylaş
Hollanda'da sabıkalıların iş bulma şansı göçmenlerden daha yüksek
Hollanda'da sabıkalıların iş bulma şansı göçmenlerden daha yüksek

Hollanda'da yapılan araştırmalara göre iş başvuruları arasında, sabıkalı gösterilen başvuruların yüzde 28'ini mülakata çağırırken, bu oranın göçmen gösterilenler de yüzde 9 olduğu belirlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hollanda'da üç üniversite tarafından yapılan araştırma, sabıkalı Hollandalıların, göçmenlere göre iş mülakatına davet edilme şansının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, referans mektupları ve özgeçmişleri aynı olan sabıkalı bir Hollandalının işe görüşmesine çağrılma oranı yüzde 28 iken, aynı özelliklere sahip bir göçmenin mülakata çağrılma oranı yüzde 9'da kaldı.

Çalışma kapsamında, 500 kadar aynı özelliklere sahip, kurmaca özgeçmişler işyerlerine gönderildi.

İşverenler, sabıkalı gösterilen başvuruların yüzde 28'ini mülakata çağırırken, bu oran göçmen gösterilenlerde yüzde 9'da kaldı.

Araştırmanın ortaya koyduğu durumun "iğrenç" olduğunu belirten Hollanda İşçi Partisi (PVDA) lideri ve Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Lodewijk Asscher, "İş başvurularında ayrımcılık kabul edilemez bir durum. İşveren bunu yaparak sadece adaletsiz davranmıyor aynı zamanda kabiliyeti olan birini elinden kaçırabiliyor. İyi bir işveren bunu yapmaz. O hem Arie'ye şans verir hem de Ali'ye." değerlendirmesinde bulundu.



İlgili Konular Hollanda
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Almanya'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'na engel
Almanya'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'na engel

UETD Hamburg Bölge Başkanı Bahtiyar, "15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nı yapmak istediğimiz salon ile yapılan sözleşmemiz Alman makamları tarafından yapılan yoğun baskılar sebebiyle iptal edilmiştir." dedi.
Hollanda'da sabıkalıların iş bulma şansı göçmenlerden daha yüksek
Hollanda'da sabıkalıların iş bulma şansı göçmenlerden daha yüksek

Hollanda'da yapılan araştırmalara göre iş başvuruları arasında, sabıkalı gösterilen başvuruların yüzde 28'ini mülakata çağırırken, bu oranın göçmen gösterilenler de yüzde 9 olduğu belirlendi
Sırp milliyetçilerden Srebrenitsa provokasyonu
Sırp milliyetçilerden Srebrenitsa provokasyonu

Sırp Cumhuriyeti'nde yaşayan Sırp milliyetçiler, Srebrenitsa Soykırımı'nın 22'nci yılına günler kala gerçekleştirdikleri etkinliklerle 11 Temmuz'a gölge düşürmeye çalışıyor. Srebrenitsa'da Potoçari Anıt Mezarlığı yakınlarında Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanının arabası taşlandı
Fransa'da dizel ve benzinli motorlu araçlar kaldırılacak
Fransa'da dizel ve benzinli motorlu araçlar kaldırılacak

Fransa Devlet ve Ekoloji Bakanı Hulot, "Hava kirliliğine neden olan dizel ve benzinli motorlu araçların satışlarını 2040 yılına kadar kaldıracağız" dedi
Özbekistan Rusya'nın askeri bloğuna katılmayacak
Özbekistan, Rusya'nın askeri bloğuna katılmayacak

Özbekistan, Rusya'nın askeri bloğuna katılmayacağını açıkladı
ABD'den Kıbrıs'a quot birleşin quot telefonu
ABD'den Kıbrıs'a "birleşin" telefonu

ABD Başkan Yardımcısı'ndan iki lidere 'Kıbrıs'ta birleşin' telefonu edildi
Kuzey Kore'yi Avustralya da tehdit etti
Kuzey Kore'yi Avustralya da tehdit etti

Avustralya, Kuzey Kore'nin ABD'ye nükleer savaş başlığı fırlatması halinde, Pyongyang yönetimine karşı yapılacak askeri bir eyleme katılacak
Çin'de çocuk katiline idam cezası
Çin'de çocuk katiline idam cezası

Otomobilini kasıtlı olarak ortaokul öğrencilerinin üzerine sürdüğü ve bir öğrencinin ölümüne neden olduğu iddia edilen Ma Gaoçao'ya, toplum huzurunu bozmak suçundan ölüm cezası verildi
BM'den Suriyelilere 18 tır yardım
BM'den Suriyelilere 18 tır yardım

BM'den Suriyelilere gönderilen tırlardaki temel yaşam malzemeleri Suriye'nin İdlib kentine ulaştırılacak
AB-Japonya ticaret anlaşmasına liderlerden quot yeşil ışık quot
AB-Japonya ticaret anlaşmasına liderlerden "yeşil ışık"

AB ve Japonya arasında yapılan zirvede, ekonomik ve stratejik ortaklık anlaşmalarında siyasi uzlaşı sağlandı
Rejim güçlerinden Şam'da klor gazlı saldırı iddiası
Rejim güçlerinden Şam'da klor gazlı saldırı iddiası

Esed güçlerinin, başkent Şam'ın doğusundaki Cobar mahallesinde muhaliflerin cephe hattına ''klor gazıyla'' saldırı düzenlediği iddia edildi
AB'den 3 büyük firmaya suçlama
AB'den 3 büyük firmaya suçlama

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Merck, General Electric (GE) ve Canon'a şirket satın almaları ile ilgili hatalı ve yanıltıcı bilgi sağladıkları gerekçesiyle resmi suçlama yöneltti
Gazze'de abluka karşıtı gösteriler devam ediyor
Gazze'de abluka karşıtı gösteriler devam ediyor

İsrail'in uyguladığı abluka ve son dönemde artan elektrik kesintileri Gazze'de protesto edildi
PYD Rakka'daki kayıplarını telafi için Arap gençleri saflarına katıyor
PYD, Rakka'daki kayıplarını telafi için Arap gençleri saflarına katıyor

PYD/PKK, Rakka operasyonundaki kayıplarını telafi etmek için Arap çocukları silah altına almaya başladı
Trump'tan Rusya yorumu
Trump'tan Rusya yorumu

ABD Başkanı Trump, Rusya'nın ABD'de başkanlık seçimine müdahale ettiğine inanıyor
DEAŞ'ın son kalesi 'Eski Musul'da büyük yıkım FOTO
DEAŞ'ın son kalesi 'Eski Musul'da büyük yıkım | FOTO

Musul'un batı yakasında DEAŞ üyeleri ve Irak ordusu arasındaki çatışmalar yer yer devam ederken, kurtarılan bölgelerdeki "büyük yıkım" ise dikkati çekiyor

Haberler

Hollanda'da diploma töreninde başörtüsü yasağı
Hollanda'da diploma töreninde başörtüsü yasağı

Hollanda'da 'Müslümanlara Karşı Ayrımcılık Raporu'
Hollanda'da 'Müslümanlara Karşı Ayrımcılık Raporu'

Srebrenitsa'daki Hollanda askerleri suçlu bulundu
Srebrenitsa'daki Hollanda askerleri suçlu bulundu

Hollanda'da koalisyon krizi 100'üncü gününde
Hollanda'da koalisyon krizi 100'üncü gününde

Hollanda'da mülteciler ile Müslüman gençler aynı sofrayı paylaştı
Hollanda'da mülteciler ile Müslüman gençler aynı sofrayı paylaştı

Hollanda'da koalisyon krizinde 80'inci gün
Hollanda'da koalisyon krizinde 80'inci gün

Hollanda'da Willink, hükümet kurma görüşmelerine başladı
Hollanda'da Willink hükümet kurma görüşmelerine başladı

Hollanda'da koalisyon krizi sürüyor
Hollanda'da koalisyon krizi sürüyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 