18:27, 06 Temmuz 2017 Perşembe

Hollanda'da sabıkalıların iş bulma şansı göçmenlerden daha yüksek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hollanda'da üç üniversite tarafından yapılan araştırma, sabıkalı Hollandalıların, göçmenlere göre iş mülakatına davet edilme şansının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, referans mektupları ve özgeçmişleri aynı olan sabıkalı bir Hollandalının işe görüşmesine çağrılma oranı yüzde 28 iken, aynı özelliklere sahip bir göçmenin mülakata çağrılma oranı yüzde 9'da kaldı.

Çalışma kapsamında, 500 kadar aynı özelliklere sahip, kurmaca özgeçmişler işyerlerine gönderildi.

İşverenler, sabıkalı gösterilen başvuruların yüzde 28'ini mülakata çağırırken, bu oran göçmen gösterilenlerde yüzde 9'da kaldı.

Araştırmanın ortaya koyduğu durumun "iğrenç" olduğunu belirten Hollanda İşçi Partisi (PVDA) lideri ve Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Lodewijk Asscher, "İş başvurularında ayrımcılık kabul edilemez bir durum. İşveren bunu yaparak sadece adaletsiz davranmıyor aynı zamanda kabiliyeti olan birini elinden kaçırabiliyor. İyi bir işveren bunu yapmaz. O hem Arie'ye şans verir hem de Ali'ye." değerlendirmesinde bulundu.