Güncelleme: 20:00, 06 Temmuz 2017 Perşembe

Suriye'nin Hama ilinde intihar saldırısı



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Hama ilinde, rejim kontrolündeki bir bölgede düzenlenen intihar saldırısında, 2 sivil öldü, 9 sivil de yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinde, rejim kontrolündeki bir bölgede düzenlenen intihar saldırısında, 2 sivilin öldüğü, 9'ununda yaralandığı bildirildi. İlk belirlemelere göre, patlamada 2 sivil öldü, 9 sivil yaralandı. Yaralılar, Hama'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 Temmuz'da da başkent Şam'daki Tahrir Meydanı'nda bombalı araçla intihar saldırısı düzenlenmiş, 19 sivil hayatını kaybetmişti.

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