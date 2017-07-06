Güncelleme: 21:00, 06 Temmuz 2017 Perşembe

Katar'dan Filistinli çocuklara destek anlaşması





Katar, Batı Şeria'da her yıl bin 120 çocuğa eğitim desteği verilmesi için anlaşma imzaladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Katar'ın Batı Şeria'da her yıl bin 120 çocuğa eğitim desteği verilmesi için anlaşma imzaladığı bildirildi. Katar Kalkınma Fonu Müdürü Halife el-Kevari, yayımladığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde çeşitli projelerin uygulanması için El-Gad Filistin Gençlik Örgütü ile ortaklık anlaşması imzalandığını belirtti. Bu çerçevede her yıl bin 120 çocuğa eğitim desteği verileceği ifade edilen açıklamada, "Bu anlaşma, Filistin halkına insani ve kalkınma alanında sunulan yardım çabalarının desteklenmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır." denildi. Filistin İstatistik Kurumu'nun 2016 verilerine göre, Filistinli 2,2 milyon çocuğun yaklaşık 1 milyon 275'i Batı Şeria'da ikamet ediyor.

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