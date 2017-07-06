Suriye'de son 6 ayda, 'hayat kurtaran' 69 kişi öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı'ndan (SNHR), 2017'nin ilk 6 ayında, toplam 135 saldırıda 69 sağlık ve sivil savunma (Beyaz Baretliler) görevlisinin yaşamını yitirdiği, en fazla can kaybına rejim güçlerinin sebep olduğu bildirildi.
SNHR, Suriye’de 2017’nin ilk yarısında, hayatını kaybeden sağlık ve sivil savunma görevlilerine ilişkin rapor yayımladı.
Raporda, rejim ve destekçisi yabancı terörist gruplar, Rusya, askeri muhalifler, DEAŞ ile PKK/PYD ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırılarında, toplam 69 sağlık ve sivil savunma görevlisinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Raporda, Esed rejiminin 71 saldırısında, aralarında 1 doktor, 8 hemşire, 2 eczacı, 9 ambulans görevlisi, 4 diğer sağlık personeli ve 9 sivil savunmacının yer aldığı toplam 33 kişiyi öldürdüğü bilgisine yer verildi.
Rusya'nın düzenlediği 47 saldırıda ise aralarında iki kadının yer aldığı 16 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği belirtilen raporda, DEAŞ'ın saldırılarında 1 doktor, 3 sivil savunmacı, PKK/PYD'nin saldırılarında ise bir doktoru ve bir eczacıyı öldüğü ifade edildi.
Raporda, koalisyonun saldırılarında 1 sağlık görevlisi, muhaliflerin rejimle girdikleri çatışmalarda da iki sağlık çalışanının hayatının kaybettiği belirtildi.
11 görevlinin de faili bilinmeyen saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.
Raporda görüşlerine yer verilen SNHR Başkanı Fadıl Abdulgani, "Rusların sağlık noktalarına ve sivil savunma merkezlerine saldırıları insan hakları ihlalidir. Saldırılar, Suriye halkının acısını artırdı, ayrıca Suriye halkının tehcirine yol açan ana etkenlerdir. Çok net bir mesaj veriyor aslında; Suriyelilere hiçbir yerde güvenli alan yok. Hastaneler hayatta kalmak için kırmızı çizgi olsa da. 'Ya hepiniz göç edersiniz ya da ölürsünüz.' mesajı veriyor." diye konuştu.
Raporda, Türkiye, Rusya ve İran arasında varılan "çatışmasızlık bölgeleri" muhtırasından sonra sağlık ve sivil savunma merkezlerini ve ekiplerini hedef alan saldırıların azaldığına dikkat çekildi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) bu merkezleri hedef alan saldırılara karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağıran raporda, sağlık merkezlerindeki malzeme ve ekip yetersizliğinin de can kayıplarını artırdığı vurgulandı.
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