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Avrupa
22:57, 06 Temmuz 2017 Perşembe

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Merkel ile Trump G20 öncesi görüştü
Merkel ile Trump G20 öncesi görüştü

G20 öncesi bir araya gelen Merkel ile Trump, zirve gündemindeki bazı konuları görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkanı Donald Trump, G20 Liderler Zirvesi öncesinde bir araya gelerek G20 gündemindeki bazı konuları görüştü.

Almanya'nın Hamburg kentinde yarın başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesinde Merkel ve Trump, Hamburg’daki "Atlantik Oteli”nde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Almanya tarafından bir hükümet sözcüsü, Alman basınına yaptığı açıklamada Merkel ile Trump arasındaki yaklaşık bir saat süren görüşmede, G20 gündemindeki bazı konuların ele alındığını bildirdi.

Sözcü ayrıca Kuzey Kore, Ortadoğu'daki durum ve Ukrayna'daki krizi gibi dış politika konularının görüşmenin odak noktasına yer aldığını ifade etti.

Söz konusu görüşmeye Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson, Trump'ın kızı Ivanka ile eşi Jared Kushner ve ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin de katıldı.

Öte yandan, Başbakan Merkel, Trump ile görüşmesinden önce Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile bir araya geldi. Ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.



İlgili Konular Merkel trump G20 Zirvesi
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