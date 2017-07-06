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Siirt'te PKK cephaneliği bulundu
Siirt'te PKK cephaneliği bulundu
Foto. Arşiv

Siirt'in Pervari ilçesinde yakalanan teröristlerin yer göstermesi sonucunda tespit edilen mağaradaki aramada, keskin nişancı tüfeklerinin de aralarında yer aldığı silahlar ile çok sayıda mühimmat bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Yazlıca Herekol Dağı'nda 12 Haziran'da başlatılan "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 Operasyonu" çerçevesinde bölgede temas araması yapıldı.

Daha önce yakalanan teröristlerin yer göstermesi sonucunda PKK'nın silah ve mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağara tespit edildi.

Mağaradaki aramada, aralarında keskin nişancı, piyade ve makineli tüfeklerin de yer aldığı 42 uzun namlulu silah, 175 doçka, 550 uçak savar, 10 bin 200 biksi, 100 G-3, 3 bin 750 kalaşnikof, 15 havan, 23 antitank roketatar, 20 antipersonel roketatar mühimmatları, 6 antitank mayını, 3 antipersonel mayını, 21 el bombası, 2 kilogram dinamit lokumu, 10 kilogram C3 plastik patlayıcı ile çok sayıda fünye ve roketatar sevk fişeği ele geçirildi.



İlgili Konular Siirt pkk PKK operasyonu
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