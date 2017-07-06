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Almanya'da G20 protestosuna tazyikli su ve biber gazlı müdahale
Almanya'da G20 protestosuna tazyikli su ve biber gazlı müdahale

Almanya'nın Hamburg kentinde yarın başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesinde göstericilerle polis arasında olaylar çıktı. Alman polisi, göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya'nın Hamburg kentinde yarın başlayacak G20 Liderler Zirvesi'ne karşı "Welcome to Hell" sloganıyla Fischmarkt Meydanı'nda toplanan göstericilerdaha sonra yürüyüşe geçti.

Hamburg polisi, göstericilerin içinde yüzünü kapatan bine yakın kişinin bulunduğu gerekçesiyle yürüyüşü durdurdu.

Polisin hoparlörlerle yaptığı, yüzlerini açma çağrısına uymayan göstericiler polise maytap, taş, şişe ve çeşitli maddeler attı.

Bunun üzerine polis, göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, olay yerinde bulunan Polis Sözcüsü Timo Zill'in ve bir polisin, göstericilerin saldırısına uğradıkları ve yakındaki bir ambulansa sığındıkları ifade edildi.

Açıklamada, saldırganların ambulansın kapısını açmaya çalışmaları üzerine aracın olay yerinden ayrıldığı kaydedildi.

Hamburg polisinin, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise ara sokaklara kaçan göstericilerin çeşitli cisimleri ateşe verdikleri uyarısında bulunularak, ilgisi olmayanların olay yerinden ayrılmaları istendi.

Polis, gösteriye 12 bin kişinin katıldığını bildirdi.



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