23:29, 06 Temmuz 2017 Perşembe

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel'in görüşmesi sona erdi | FOTO





Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Hamburg'da, ilk olarak Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Hamburg'da, ilk olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabulü sona erdi.

Kempinski Atlantik Otel'de gerçekleşen basına kapalı görüşme TSİ 21.36'da başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'in görüşmesi 1 saat sürdü. Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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