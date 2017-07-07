Almanya’nın Hamburg kentinde yapılacak ve iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi bugün başlıyor.
Zirve öncesinde şehirde geniş güvenlik önlemleri alındı. Şehir merkezinde birçok cadde trafiğe kapatılırken, bazı noktalarda ise toplu ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.
Zirvenin düzenleneceği Hamburg Fuar Merkezi çevresinde kuş uçurtmayan güvenlik güçlerine, polis helikopteri de havadan destek veriyor.
Hamburg polisinden yapılan açıklamada, dün sabaha karşı bir araç satış merkezine saldıran kimliği belirsiz kişilerin, buradaki yüksek değerdeki 10 aracı kundakladığı bildirildi.
Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer, saldırının G20 Zirvesi ile bağlantılı olduğunu tahmin ettiklerini ancak bunun kanıtlanması gerektiğini söyledi.
Zirve boyunca kentte şiddet içerikli olayların ve gösterilerin artmasının beklendiğine işaret eden Meyer, bu akşam yapılacak "Welcom to Hell" adlı gösterinin barışçıl geçeceğinden kuşku duyduklarını aktardı.
Polisin gerekli önlemleri aldığını ifade eden Meyer, eylemlerde suç işlenmesi halinde göstericilere kararlı şekilde müdahale edileceğini dile getirdi.
Ayrıca zirve karşıtı 200 kişinin dün sabah trenle İsviçre'den Hamburg'a ulaştığı duyuruldu. Göstericilere tren garında polis tarafından kimlik ve üst kontrolü yapıldığı aktarıldı.
Öte yandan zirveye katılacak liderler de liman kenti Hamburg'a gelmeye başladı.
Zirve başlamadan önce bugün Güney Afrika, Çin, Arjantin, Türkiye, Kanada, Avustralya, Norveç, ABD, Güney Kore, Japonya, Senegal, Vietnam, İspanya, Hindistan, Rusya,Endonezya ile İngiltere'nin hükümet ve devlet başkanlarının yanı sıra Avrupa Birliği temsilcilerinin de kente gelmesi bekleniyor.
Meksika, Brezilya, Hollanda, Fransa, İtalya ile Gine devlet ve hükümet başkanları bu gece ve yarın sabah Hamburg'da olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmek üzere Hamburg şehrine vardığı ve kendisiyle görüştüğü bildirildi.
Hamburg Fuar Kongre Merkezi'nde bu sabah başlayacak G20 Zirvesi’nin dönem başkanı ve Almanya Başbakanı Angela Merkel konuklarını kabul ettikten sonra, G20 liderleri, "Terörle Mücadele" temalı "retreat" toplantısında bir araya gelecek.
Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından "Küresel Büyüme ve Ticaret" başlıklı birinci çalışma oturumu gerçekleştirilecek.
"Sürdürülebilir Kalkınma, İklim ve Enerji" konulu ikinci çalışma toplantısından sonra akşam saatlerinde liderler ve eşleri, Elbphilharmonie Konser Salonu'nda klasik müzik dinletisine katılacak.
Zirvenin ikinci günü, "Afrika'yla Ortaklık, Göç ve Sağlık" temalı üçüncü çalışma toplantısıyla başlayacak.
Bu toplantının ardından "Dijitalleşme, Kadınların Güçlendirilmesi ve İstihdam" başlıklı dördüncü oturum yapılacak.
Zirvenin kapanış toplantısından sonra ise G20 Başkanlığının basın toplantısı düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi boyunca çok sayıda liderle ikili görüşme yapması bekleniyor.
Almanya'nın "Birbirine bağlı bir dünyayı şekillendirmek" sloganıyla gerçekleştirdiği zirvede, kendi gündemi dışında, terörle mücadele, Suriye ve Ukrayna'daki ihtilaf gibi uluslararası konuların da ele alınması planlanıyor.
Almanya’nın Hamburger kentinde yapılacak ve iki gün sürecek G20 Lider Zirvesi bugün başlıyor
Almanya'nın Hamburg kentinde yarın başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesinde göstericilerle polis arasında olaylar çıktı. Alman polisi, göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.
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