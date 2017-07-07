Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, CNN International kanalına verdiği mülakatta, ambargo uygulayan ülkelerin Katar'dan uluslararası hukuka aykırı taleplerde bulunduğunu belirtti.
Ülkesinin uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir isteği kabul etmeyeceğini ifade eden Al Sani, "Sadece Katar'la kısıtlı kalan uygulamaları kabul etmeyeceğiz. Çözüm, herkesi kapsamalı." dedi.
Al Sani, İran'la özel ilişkisi olduğu gerekçesiyle Katar'ı suçlayan bu ülkelerin İran aleyhinde hiçbir uygulamada bulunmadığına dikkati çekerek, "Bu nedenle Katar aleyhinde gerçekleştirilen uygulamalar, saldırganca eylemlerdir. Katar'a yönelik ambargo saldırganca bir eylem, bağımsız ve egemen bir ülkeye hakarettir. Bu uygulamalar başka nedenlerle ilgili, İran'la değil. Al Jazeera kanalının kapatılması konusu tartışılamaz. Katar devletinin egemenliğine zarar veren hiçbir talep tartışılmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Katar'ın terörü finanse ettiğine ilişkin iddiaları yalanlayan Al Sani, "Herhangi Katar vatandaşı, bir terör örgütünün finanse edilmesine ya da terör eylemine karışırsa, yaptığından sorumlu tutulacaktır. Faillerinin yargılandığı pek çok bireysel vaka bulunuyor." dedi.
Al Sani, Katar Emiri'nin "ülkelerin terör kavramının birbirinden farklı olabileceğine" ilişkin açıklamasını hatırlatarak, ülkesinin hala bu görüşe bağlı olduğunu belirtti.
Katar Dışişleri Bakanı, bu bağlamda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından "terörist" olarak nitelendirilmedikçe hiçbir örgütü bu şekilde sınıflandırmayacaklarını dile getirdi. Al Sani, Hamas'ın İsrail ve ABD gibi devletler tarafından "terör listesine" alınması ışığında, harekete mensup bazı isimlerin ülkesinde bulunmasına ilişkin ise şunları söyledi:
"Katar'da Hamas'ın siyasi bürosu bulunmaktadır, askeri düzeyde bir temsili söz konusu değil. Hamas'ın siyasi üst düzey yetkilileri Gazze'de bulunuyor, bazıları ise Katar'da. Bu kişiler, Katar'ın ara bulucu olduğu ulusal uzlaşı müzakerelerine katılmak için geldi. Uluslararası toplum tarafından da desteklenen bu görüşmeler, ABD ile koordineli gerçekleşti. Katar, Hamas'ı değil Gazze halkını destekliyor."
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, krizin neden kaynaklandığına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
"Katar devletinin bağımsızlığı ve politikası, krizin arkasındaki nedenler arasında olabilir." diyen Al Sani, Katar'ın politikasının her zaman bağımsız olduğunu, diğer taraflarla vizyon konusunda ayrılık olsa da bunun Körfez ülkelerinin kolektif güvenliğini asla etkilemediğini söyledi. Katar'ın hiçbir zaman bir Körfez ülkesinin güvenliğini hedef almadığını vurgulayan Al Sani, böyle bir şeyin etkilerinin kendilerine de döneceğini belirtti.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Mısır ve Bahreyn, 5 Haziran'da yaptıkları açıklama ile Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.
Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi yöneltmişti. Doha yönetiminin bu talep listesine cevabını iletmesinin ardından dün Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen dört ülkenin dışişleri bakanı, Katar'a yönelik siyasi ve ekonomik ablukanın süreceğini açıklamıştı.
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Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir isteği kabul etmeyeceğini ifade ederek "Sadece Katar'la kısıtlı kalan uygulamaları kabul etmeyeceğiz. Çözüm, herkesi kapsamalı." dedi.
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