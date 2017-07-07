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03:20, 07 Temmuz 2017 Cuma
Ortadoğu
Güncelleme: 03:19, 07 Temmuz 2017 Cuma

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Abbas, Sibsi ile Ortadoğu barış sürecini görüştü
Abbas, Sibsi ile Ortadoğu barış sürecini görüştü

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi ile Ortadoğu barış sürecinin yeniden başlatılmasını görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tunus'ta Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile Filistin barış sürecinin yeniden başlatılmasını ele aldı.

Sibsi, Tunus'a akşam saatlerinde ulaşan Abbas'ı başkent'teki Kartaca Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Sibsi'ye "kendisinin ve ülkesinin, Arap, bölgesel ve uluslararası meselelerdeki rolünden dolayı" Filistin Devleti Büyük Nişanı'nı takdim etti. İki liderin, Filistin ve bölgedeki son gelişmelerle Ortadoğu barış sürecinin yeniden başlatılmasına ilişkin çabaları görüştüğü belirtildi.

Tunus'tan önce Etiyopya ve Fransa'yı ziyaret eden Abbas'ın cumartesi günü Mısır'a geçeceği kaydedildi.



İlgili Konular abbas Sibsi filistin sipsi ortadoğu
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