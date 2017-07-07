Güncelleme: 04:25, 07 Temmuz 2017 Cuma

Yürüyüş nedeniyle İstanbul'da üç gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüş nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Güvenpark'tan başlattığı ve İstanbul'a kadar devam edeceğini açıkladığı yürüyüş nedeniyle 7 Haziran Cuma gününden 9 Temmuz Pazar gününe kadar kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar duyuruldu.

Açıklamaya göre, cuma günü saat 08.00'den konaklama yerine kadar, D-100 Çayırova TEM bağlantı yolundan Tuzla İçmeler Köprü'ye kadar Kuzey yol ve Kuzey yan yolu (İstanbul istikameti) ve bu yola çıkan tüm bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

D-100 Pendik Tersane Köprü'den D-100 Çayırova TEM bağlantı yoluna kadar olan Güney yolun tamamı (Kocaeli istikameti) ve Güney yola çıkan bütün bağlantı yolları trafiğe kapalı tutulacak.

TEM Otoyolu ise alternatif olarak kullanılacak.

8 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ

Cumartesi günü ise saat 05.00'den konaklama yerine kadar; D-100 Piyade Okulu Köprü'den D-100 Tersane Köprü'ye kadar olan Kuzey yolun ve Kuzey Şifa Mahallesi yan yolun (İstanbul istikameti) tamamı trafiğe kapatılacak.

D-100 Tersane Köprü'den Tuzla Piyade Okulu Köprüsü'ne kadar olan Güney yolun tamamı trafiğe kapalı tutulacak.

Pendik Tersane Köprü'den Kartal Kumcular Sanayi Caddesi Köprüsü'ne kadar olan Kuzey ve Güney yolun tamamı ve bu yola bağlanan tüm bağlantı yolları trafiğe kapalı olacak.

TEM Otoyolu ise alternatif olarak kullanılacak.

9 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ

Pazar günü saat 05.00'den miting bitimine kadar; Pendik sahil yolu İDO önü kavşaktan Maltepe sahil Büyükyalı Köprüsü'ne kadar olan Kuzey ve Güney yollar ile bu yola çıkan bağlantı yollarının tamamı trafiğe kapatılacak.

TEM Otoyolu, D-100 Karayolu ve minibüs yolu ise alternatif güzergah olarak kullanılacak.