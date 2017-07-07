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Guterres'den 'Kıbrıs' açıklaması
Guterres'den 'Kıbrıs' açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'de 28 Haziran'da başlayan Kıbrıs Konferansı'nın herhangi bir sonuca varılmadan sona erdiğini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Crans-Montana kentinde düzenlenen konferansın son günündeki toplantılara başkanlık eden ve ikili görüşmeler gerçekleştiren BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, taraflarla resmi akşam yemeğinde bir araya geldi.

Guterres yaklaşık 5 saat süren yemekli toplantının ardından yaptığı açıklamada, "İki toplumun liderlerine en derin şükran ve minnettarlığımı ifade etmek, adanın kuzeyinde ve güneydeki tüm Kıbrıslılar için en iyi dileklerimi sunmak istiyorum." dedi.

Garantör ülkeler ve Avrupa Birliğine (AB) minnettarlığını ifade eden Guterres, iki tarafın pozisyonlarını yakınlaştırmak için her türlü çabayı gösteren BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide başkanlığındaki BM ekibine de takdirlerini iletti.

Guterres, konferansın Ada'da "uzun zamandır süregelen dramatik soruna" bir çözüm bulunamadan sona erdiğini söyledi.

Tarafların müzakerelere devam edip etmeyeceği yönündeki bir soru üzerine Guterres, "Bu konferans maalesef bir sonuç alınamadan sona erdi." diye konuştu.

Antonio Guterres, konferansın sonuçsuz kalmasının Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik başka girişimler olmayacağı anlamına gelmediğini sözlerine ekledi.



İlgili Konular Guterres BM Kıbrıs Konferansı kıbrıs
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