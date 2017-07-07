09:43, 07 Temmuz 2017 Cuma

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 07 Temmuz 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- G20 Liderler Zirvesi başlıyor

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ​​Almanya'da G20 Lider Zirvesi'nin "Terörle Mücadele" temalı "Retreat" toplantısına, "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumu ile "Sürdürülebilir Kalkınma, İklim ve Enerji" temalı ikinci çalışma oturumuna katılacak.

- Erdoğan, Japonya Başbakanı Shinzo Abe’yi, ​​İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni’yi ayrı ayrı kabul edecek, G20 Liderler Zirvesi'nin resmi karşılama ve aile fotoğrafında yer alacak, klasik müzik konseri ile akşam yemeğinde bulunacak.

(Hamburg)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne, Topçular Kışlası mevkisinden devam ediyor.

(Kocaeli/09.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçi̇şleri̇ Bakanı Süleyman Soylu, Vi̇layetler Evi̇'nde düzenlenecek, "Göç İdaresi̇ Genel Müdürlüğü İsti̇şare Toplantısı"na katılıyor.

(Ankara/09.00)

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Nuretti̇n Cani̇kli, Valiliği ziyaret edecek, Görele Belediyesi 10. Kemençe ve Horon Günleri̇ programına iştirak edecek.

(Giresun/19.30/20.30)

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Üretim reform paketi hayata geçiyor-İlk uygulama sanayi sitelerinin taşınması" konulu basın toplantısına katılıyor.

(Ankara/09.00)

3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, hastalıktan ari işletmelere ait çiğ sütün satışına yönelik 'Süt Satış Noktası'nın tanıtımına iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Eğitim Vakfının programına katılacak.

(Malatya/19.00)

5- Kalkınma Bakanı Lütfi̇ Elvan, Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali açılışına iştirak edecek.

(Mersin/18.30)

6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, milli tekvandocu Zeliha Ağrıs’ın dünya şampiyonu olması dolayısıyla düzenlenecek ödül törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

7- TÜİK, 2017 yılı Dünya Nüfus Günü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Nemrut Dağı'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının 30. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen Adıyaman Kültür Turizmi Zirvesi'ne katılıyor.

- Avcı, Valiliği, Belediyeyi ve Perre Antik Kenti'ni ziyaret edecek, İstanbul Medeniyet Üniversitesinin mezuniyet töreninde bulunacak.

(Adıyaman/09.00-13.15/İstanbul/17.00)



GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Iğdır'da din görevlileriyle buluşacak, Merkez Camisi'nin açılışına katılacak.

(Iğdır/09.30/11.45)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Büyükşehir Belediyesi İnci Plajı'nda düzenlenecek 2017 Yılı Mavi Bayrak ödül töreni ve Batıpark'ta gerçekleştirilecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Meşalesi törenine iştirak edecek.

(Samsun/15.00/18.00)

2- Anadolu Ajansının (AA) yeni hizmeti "AA Spor Masası"na, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek konuk olacak.

(İstanbul/11.00)

3- Voleybolda 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grubu maçları Ankara'da başlayacak.

- Türkiye, ilk maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

(Ankara/16.30)

4- Avrupa 17 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası Finalleri Konya'da sürüyor.

- Türkiye, 1. Grup'taki dördüncü maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.

(Konya/19.00)