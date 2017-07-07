10:07, 07 Temmuz 2017 Cuma

BBC Özbek servisi Özbekistan'a dönüyor





2005 yılında Kerimov tarafından ülkeden gönderilen BBC yeniden Özbekistan'a geri döndü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Londra merkezli BBC radyosu Özbek Servisi 5 Temmuz tarihinde "Özbekistan'daki faaliyetlerini yeniden başlamaya hazırlandığını” duyurdu. Bu bağlamda, BBC Özbek servisinin Taşkent'teki yeni muhabir bürosunda çalışacak gazeteci alımı için ilan verdiği bildirildi. 2005 yılında Andican'daki kanlı olaylardan sonra BBC ve "Ozodlik" (Radio Liberty Özbek servisi) Radyolarının Özbekistan'daki ofisleri kapatılmıştı. Bu iki Batılı medya organlarının gazetecileri ülke dışında çalışmalarını devam ettirmek zorunda kalmışlardı. Bu olaylardan sonra resmi Taşkent açıklamasını eleştiren uluslararası insan hakları örgütlerinin temsilcileri de İslam Kerimov yönetimi tarafından Özbekistan’dan kovulmuştu.





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