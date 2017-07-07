BBC Özbek servisi Özbekistan'a dönüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Londra merkezli BBC radyosu Özbek Servisi 5 Temmuz tarihinde "Özbekistan'daki faaliyetlerini yeniden başlamaya hazırlandığını” duyurdu.
Bu bağlamda, BBC Özbek servisinin Taşkent'teki yeni muhabir bürosunda çalışacak gazeteci alımı için ilan verdiği bildirildi.
2005 yılında Andican'daki kanlı olaylardan sonra BBC ve "Ozodlik" (Radio Liberty Özbek servisi) Radyolarının Özbekistan'daki ofisleri kapatılmıştı. Bu iki Batılı medya organlarının gazetecileri ülke dışında çalışmalarını devam ettirmek zorunda kalmışlardı. Bu olaylardan sonra resmi Taşkent açıklamasını eleştiren uluslararası insan hakları örgütlerinin temsilcileri de İslam Kerimov yönetimi tarafından Özbekistan’dan kovulmuştu.
Çin'in ilk uçak gemisi Lioaning, Hong Kong'un Çin egemenliğine dönüşünün 20. yılı kutlamaları kapsamında Hong Kong Limanı'na ulaştı. Liaoning'in kapıları, yarın ilk defa sivil halkın ziyaretine açılacak
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, Katar'ı krizin çözümü için yürütülen tüm diplomatik çabaları boşa çıkarmakla suçladı. Ayrıca Almanya, Katar'ın tüm sorulara cevap vermeyi kabul ettiğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında devam eden krizle ilgili görüşmeler yapmak üzere 10 Temmuz'da Kuveyt'i ziyaret edeceği bildirildi
2005 yılında Kerimov tarafından ülkeden gönderilen BBC yeniden Özbekistan'a geri döndü
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'de 28 Haziran'da başlayan Kıbrıs Konferansı'nın herhangi bir sonuca varılmadan sona erdiğini açıkladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle İsviçre'nin Crans-Montana kentinde 10 gün süren Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kaldığını söyledi
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi ile Ortadoğu barış sürecinin yeniden başlatılmasını görüştü
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir isteği kabul etmeyeceğini ifade ederek "Sadece Katar'la kısıtlı kalan uygulamaları kabul etmeyeceğiz. Çözüm, herkesi kapsamalı." dedi.
Almanya’nın Hamburger kentinde yapılacak ve iki gün sürecek G20 Lider Zirvesi bugün başlıyor
Almanya'nın Hamburg kentinde yarın başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesinde göstericilerle polis arasında olaylar çıktı. Alman polisi, göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.
G20 öncesi bir araya gelen Merkel ile Trump, zirve gündemindeki bazı konuları görüştü
Kıbrıs Konferansı'nın dokuzuncu günü toplantıları BM Genel Sekreteri Guterres'in başkanlığında yoğun şekilde devam ediyor
Suriye İnsan Hakları Ağı'nın raporuna göre, bu yılın ilk yarısında toplam 135 saldırıda 69 sağlık ve sivil savunma görevlisi hayatını kaybetti
Katar, Batı Şeria'da her yıl bin 120 çocuğa eğitim desteği verilmesi için anlaşma imzaladı
Mısır'da akaryakıt ve tüp gaza yapılan zamlardan sonra elektrik fiyatlarına da yüzde 18 ila 42,1 arasında değişen oranlarda zam yapıldığı duyuruldu
Hama ilinde, rejim kontrolündeki bir bölgede düzenlenen intihar saldırısında, 2 sivil öldü, 9 sivil de yaralandı