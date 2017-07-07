10:10, 07 Temmuz 2017 Cuma

Tillerson 'Körfez' krizi için Kuveyt yolcusu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rex Tillerson'ın, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah'ın davetiyle bu ülkeye gideceği kaydedildi.

Tillerson'ın, 7-8 Temmuz'da Hamburg'da yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılacağı, daha sonra Ukrayna'ya geçip 9-10 Temmuz tarihlerinde de Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen pazartevi günü Katar kriziyle ilgili son gelişmeleri Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda ayrı ayrı görüşmüştü.

ABD SAVUNMA BAKANI MATTİS, KATARLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın ABD ile Katar arasındaki stratejik iş birliğini ele aldığı belirtildi.

Sözcü White, "Bakanlar iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemini yineledi ve DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar dahil iki ülke arasındaki ortak menfaatleri konuştular." ifadesini kullandı.