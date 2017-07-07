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10:17, 07 Temmuz 2017 Cuma

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Katar'a ambargo uygulayan ülkelerden ortak açıklama
Katar'a ambargo uygulayan ülkelerden ortak açıklama

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, Katar'ı krizin çözümü için yürütülen tüm diplomatik çabaları boşa çıkarmakla suçladı. Ayrıca Almanya, Katar'ın tüm sorulara cevap vermeyi kabul ettiğini duyurdu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Söz konusu 4 ülke, Katar'ın talep listesine verdiği yanıtı Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan teslim aldıktan sonra ortak yazılı açıklama yaptı. Bu ülkelerin haber ajanslarında yer verilen açıklamada, Katar hükümetinin taleplere verdiği cevap "inatçılık" ve "karşı çıkma" olarak değerlendirildi.

"Katar, krizin çözümü için yürütülen tüm diplomatik çabaları boşa çıkardı." suçlamasında bulunulan açıklamada, söz konusu ülkelerin, güvenlik ve istikrarını koruyacak şekilde uygun görülen zamanda hukuki, ekonomik ve siyasi tüm tedbirleri alacağı kaydedildi.

Katar'a verilen sürenin dolduğu ve taleplerin artık geçersiz olduğu belirtilen açıklamada, "Katar'ın talepleri kabul etmemesi, terör örgütleriyle olan bağlantısının boyutunu göstermektedir." ifadesine yer verildi.

Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi yöneltmişti. Doha yönetiminin bu talep listesine yanıtını iletmesinin ardından Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen 4 ülkenin dışişleri bakanları, Katar'a yönelik siyasi ve ekonomik ablukanın süreceğini açıklamıştı.

ALMANYA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Katar'ın tüm dosyalarını Alman istihbaratına açmayı kabul ettiğini bildirdi. Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun haberine göre Gabriel, "Katar, kişi ya da kurumlar hakkındaki tüm sorularımıza cevap verecek." ifadelerini kullandı. Haberde ayrıntıya yer verilmedi.



İlgili Konular Katar katar krizi
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