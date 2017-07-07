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Siirt'te Kaymakama saldırı girişimi
Siirt'te Kaymakama saldırı girişimi

Siirt'in Baykan ilçesi Kaymakamı ve aynı zamanda Belediye Başkan Vekili olan Mehmet Kocabey'in makam otomobilinin geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

DHA'nın haberine göre; Siirt'in Baykan ilçesi Kaymakamı ve aynı zamanda Belediye Başkan Vekili olan Mehmet Kocabey'in makam otomobilinin geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Bakan Soylu'dan açıklama:

Yol yapımı için oraya intikal etmek üzereyken EYP ile zarar vermek istendi. Hem kaymakam hem personelimizde yaralanma söz konusu değil. Orada zırhlı araçlar söz konusu bütün arkadaşlarımızda. Valimiz de yanında.



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