ABD'den İsrail'e 'yeni işgal yerleri' tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, bakanlıktaki günlük basın brifinginde İsrail'in yeni işgal yeri inşa kararı, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz ve Suriye'deki son gelişmelerle ilgili soruları cevapladı.
Sözcü Nauert, İsrail'in son aldığı yeni işgal inşası kararını doğru bulmadıkları belirterek, "Bu yeni yerleşim yerleri inşası aktivitesi, barışın önünde bir engel olabilir; biz bunu bir öncelik olarak sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
Nauert, "Başkan'ın (Donald Trump) bu konudaki tavrı çok net ve mesajımız değişmedi. Sınırlanmamış şekilde yerleşim yerlerinin inşasının devam etmesi, barış sürecinin yoluna çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.
Sözcü, ABD'nin İsrail-Filistin sorununda nihai anlamda barış istediğine dikkati çekerek, bunun ülkesi tarafından derinlemesine ilgilenilen bir konu olduğunu dile getirdi.
İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, üç Yahudi işgal biriminde 800 yeni konutun inşasını onayladığı bildirilmişti.
Ayrıca Nauert, ABD'nin Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında devam eden krize bir çözüm bulunması noktasında çaba göstermeye devam ettiğini aktardı.
"Katar ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler arasında devam eden durumdan dolayı oldukça endişeliyiz." diyen Dışişleri Sözcüsü, krizin içinden çıkılması güç bir noktaya gelmesinden dolayı da endişeli olduklarını belirtti.
Krizin haftalar hatta aylar sürebileceğini vurgulayan Nauert, ilgili tüm ülkelerle temas halinde kalmayı sürdüreceklerini ifade etti.
Nauert, bir soru üzerine Suriye'de Rusya ile iş birliği yapmanın hala mümkün olduğunu ve iki ülkenin temel konularda anlaşmaları ile "terörle mücadele" ekseninde iş birliği yapabileceklerini söyledi.
Sözcü Nauert, "Suriye'deki işlerin nasıl gelişeceğiyle ilgili olarak Ruslarla konuşmaya devam ediyoruz. Bu konudaki ana politikamız değişmedi; ABD, Suriye'de istikrarı sağlayabilecek ortak mekanizmaların Ruslarla kurulması ihtimalini araştırıyor." diye konuştu.
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