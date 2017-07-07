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12:44, 07 Temmuz 2017 Cuma
Filistin
11:09, 07 Temmuz 2017 Cuma

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"Heniyye'nin konuşması yeni bir sürecin başlaması mesabesindedir"

Siyasi analist ve yazar Savvaf, "Heniyye'nin konuşması, Hamas'ın Filistin davasına destek veren dünya ülkeleriyle kapsamlı ulusal ilişkiler inşa etmede çok sayıda açılıma yöneleceğini gösteriyor" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin son açıklamalarıyla, hareketin önümüzdeki süreçte iç ve dış siyasetinde izleyeceği yol haritasını çizdiği belirtiliyor.

Heniyye'nin Hamas'ın önümüzdeki süreçte atacağı adımlarla ilgili Gazze'de düzenlediği basın toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Filistinli uzmanlar, Hamas'ın tüm ülke ve taraflara açık olacağını, bunun da Filistin ulusal projesine liderlik yapmasını elverişli hale getireceğini ifade etti.

Siyasi analist ve yazar Mustafa Savvaf, "Heniyye'nin konuşması, Hamas'ın Filistin davasına destek veren dünya ülkeleriyle kapsamlı ulusal ilişkiler inşa etmede çok sayıda açılıma yöneleceğini gösteriyor." dedi. Savvaf, Hamas'ın Mısır yönetimiyle son olarak yaptığı anlaşmaların Gazze'deki hayat şartlarını olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

"HENİYYE'NİN KONUŞMASI KAPSAYICIYDI"

"Heniyye'nin kapsamlı ulusal uzlaşıya zemin hazırlayacak ve Filistinli grupları bir araya getirecek anlaşmalara değindiği konuşması, yeni bir sürecin başlaması mesabesindedir." ifadelerini kullanan Savvaf, "Heniyye'nin konuşması Hamas'a özel değil kapsayıcıydı. Konuşma, hareketin ulusal Filistin vizyonu ve kuşatıcı sisteme göre belirlemek istediği haritasının temellerini ortaya koydu." diye konuştu.

Savvaf, Heniyye'nin konuşmasında Arap ve uluslararası boyutlara ve bölgedeki ilişkilere değinmesinin, "hareketin Filistinli bir grup olma çerçevesinden ulusal aşamaya geçtiğinin" göstergesi olduğunu ifade etti.

"HENİYYE ULUSAL BİR VİZYONLA KONUŞTU"

Siyasi analist ve yazar İbrahim Medhun da Heniyye'nin konuşmasının Filistinli bir grup çizgisini aşarak, daha kuşatıcı bir kimliğe büründüğü görüşünü paylaşarak şunları kaydetti:

"Heniyye, hareketi aşan ulusal bir vizyonla konuştu. Konuşması Hamas'ın siyasi anlamda geliştiğini ve Filistinli farklı güçlerle ortak bir vizyonla ulusal proje liderliğine hazır olduğunu açıkça ortaya koydu."

Siyasi analist ve yazar Hamza Ebu Şeneb, "Heniyye'nin konuşması, Hamas'ın güçlendiğini ve içerideki ulusal güçlerle stratejik düzeydeki ilişkilerini ortaya koyuyor ve bütün ülkelerle açılımını onaylıyor. Hamas, Filistin davasına destek çekmek için kapsamlı ulusal vizyon çerçevesinde dünya ülkeleriyle ilişkileri inşa etmede daha fazla açılım yapmaya yöneliyor." dedi.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de, çarşamba akşamı Hamas'ın önümüzdeki süreçte atacağı adımlarla ilgili basın toplantısı düzenleyen Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin davasını yok etmeye çalıştığını belirterek, İsrail ile yapılması planlanan "bölgesel barış ve ekonomi projeleri" konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Heniyye, konuşmasında geri dönüş hakkı, Mısır ile ilişkiler, Filistin iç sorunları, Arap ülkeleriyle ilişkiler, Körfez krizi ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumu gibi bir dizi konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu.



İlgili Konular Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye
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