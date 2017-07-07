11:16, 07 Temmuz 2017 Cuma

Erzincan'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 19 yaralı





Erzincan'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Erzincan'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 19 kişinin yaralandığı bildirildi. Metehan Polat'ın kullandığı 24 EU 791 plakalı midibüs, Çatalören köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada turşu fabrikasında çalıştıkları öğrenilen 19 işçi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

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