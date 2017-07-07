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Güncelleme: 11:43, 07 Temmuz 2017 Cuma

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'Bank Asya' ödemeleriyle ilgili son durum
'Bank Asya' ödemeleriyle ilgili son durum

Başbakan Yardımcısı Canikli, Banka Asya sigortalı katılım fonu ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

 Başbakan Yardımcısı Canikli, KHK'lar kapsamında 965 şirketin TMSF'ye devredildiğini söyledi. Bu şirketlerin toplam aktif büyüklüğünü 41 milyar lira olarak açıklayan Canikli, Banka Asya sigortalı katılım fonu ödemelerine ilişkin de bilgiler verdi.

Canikli, yaptığı açıklamada sigortalı katılım fonu ödemelerine ilişkin olarak, Vakıf Katılım Bankası AŞ tarafından 15 Haziran itibarıyla toplam 437,5 milyon lira tutarında ödeme yapıldığını belirterek, "Bu tarih itibarıyla henüz ödeme yapılmayan tutar 536,9 milyon lira olup, bu tutarın 118,8 milyon liralık kısmı üzerinde ödemeye herhangi bir engel bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Canikli, Bank Asya'da 100 bin lira altı sigorta kapsamında olduğu belirlenen 1 milyon 163 bin 762 mudiye ait toplam 974 milyon 402 bin 306 liradan, TMSF ve iştiraklerine borcu bulunduğu belirlenen 722 mudiye ait 70 bin 22 lira mahsup edildikten sonra geriye kalan 974 milyon 332 bin 283 liranın, ödemelere aracılık etmesine karar verilen Vakıf Katılım'a 2 Aralık 2016'da aktarıldığını ve 5 Aralık itibarıyla banka tarafından fiilen ödemelere başlandığını hatırlattı.

Canikli, şu bilgileri paylaştı:

"1 Ocak 2014 tarihi ile Bankanın Fonun yönetimine geçtiği 3 Şubat 2015 tarihi arasında FETÖ/PDY elebaşının çağrısıyla eş zamanlı olarak yeni hesap açmak ya da mevcut hesabına ilave para yatırmak suretiyle hesabında 5 bin lira ve üzerinde artış gerçekleşenlerle FETÖ/PDY terör örgütüne yardım toplanmasına aracılık ettiği belirlenen şahıslara ait hesaplar, sigorta kapsamına alınması amacına matuf olarak bölünerek yatırıldığı şüphesi uyandıran hesaplarla basın yayın organlarında hakkında örgüt bağlantısı nedeniyle yayınlar yapılmakla birlikte hesabı üzerinde bloke tesis edilmediği belirlenen şahısların hesapları üzerine Bank Asya Teftiş Kurulu'nun raporları üzerine Fon Kurulu kararıyla bloke tesis edilmiştir.

Ayrıca, kayyum atanan şirketlerin gerçek kişi ortakları ile MASAK tarafından bildirilen hakkında savcılık makamlarınca inceleme yapılan şahısların hesapları üzerine de aynı şekilde bloke tesis edilmiştir.

Bank Asya teftiş raporları kapsamında 40 bin 291 mudinin 349 milyon 541 bin 707 liralık katılım fonuna bloke tesis edildi. Denetim Dairesi raporları kapsamında 122 mudinin 1 milyon 451 bin 999 liralık, kayyum şirketleri ortakları kapsamında 239 mudinin 1 milyon 326 bin 452 liralık, MASAK incelemesi kapsamında 6 bin 300 mudinin 18 milyon 793 bin 404 liralık katılım fonu bloke edildi."

Vakıf Katılım tarafından 15 Haziran tarihi itibarıyla toplam 437 milyon 549 bin 269 lira tutarında sigortalı katılım fonu ödemesinin yapıldığını bildiren Canikli, söz konusu tarih itibarıyla henüz ödeme yapılmayan tutarın 536 milyon 853 bin 43 lira olduğunu ve bu tutarın 118 milyon 757 bin 25 liralık kısmı üzerinde ödemeye herhangi bir engel bulunmadığını kaydetti.



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