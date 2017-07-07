ABD ve Almanya’dan Özel Mahkeme ile işbirliğine çağrı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Almanya’nın Kosova Büyükelçisi Angelika Vites, "Mahkeme süreçlerinden çıkan kararlar yasal bir devlet tarafından kabul edilmelidir." diyerek Amerika Birleşik Devletleri'nin de tüm bireyler ve Kosova kurumlarından kararların getirilmesine kadar Özel Mahkeme ile işbirliğinde bulunmalarını beklediğini belirtti.
Viets, özel mahkemenin işine başlaması için Kosova kurumlarının kurulmasının gerekmediğini, çünkü devlet mevkileri ya da görev taşıyıcıları değil, bireylerin yargılanacağını belirtti.
ABD bir kez daha “Zeri” gazetesine Kosova Anayasası ile uyumlu olarak ve görevi kapsamında Özel mahkeme Bölümlerinin işlevliğine tam desteğini teyit etti.
Diğer yandan Kosova siyasi partileri, bu mahkemenin kurulmasıyla ve çalışmaya başlamasıyla oydaş olup olmamalarına rağmen mahkemenin hukuki bir tabanı olduğunu ve buna saygı gösterilmesi gerektiğini değerlendirmektedir.
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ABD ve Almanya Kosova kurumları ve bireylerinden Özel mahkeme ile işbirliğinde bulunmalarını bekliyor.
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