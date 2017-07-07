Almanya 'aşırı'ya kaçıyor | GRAFİKLİ

Almanya'da şiddet yanlısı aşırı sağ ve solcuların sayısının ciddi şekilde arttığı bildirildi.
Federal Anayasayı Koruma Dairesinin (BfV) 2016 raporuna göre, 2014'te 22 bin 150, 2015'te 23 bin 850 olan aşırı sağcıların sayısı 2016'da 24 bin 350'ye yükseldi.
Aşırı sağcıların 6 bin 500'ünün, Almanya Nasyonal Demokrat Parti (NPD), Die Rechte, Pro NRW ve Der 3. Weg adlı partilere üye olduğu belirtilen raporda, başka örgütlere üye aşırı sağcıların sayısının da 3 bin 500 olduğu aktarıldı.
Raporda, "Neonazi" şeklinde nitelendirilen gruplarda yer alan aşırı sağcıların sayısının 5 bin 800 olarak belirlendiği, herhangi bir gruba dahil olmayan "alt kültürden gelen aşırı sağcı" kişilerin sayısının ise 8 bin 500 olduğu vurgulandı.
Aşırı sağcıların arasında 2014'te 10 bin 500, 2015'te 11 bin 800 kişinin şiddet yanlısı olduğu kaydedilen raporda, bu rakamın geçen yıl 12 bin 100'e çıktığı bildirildi.
Aşırı sağcıların hedefinin özellikle sığınmacı yurtları olduğu bildirilen raporda, bu yurtlara yönelik 2015'te 894, geçen yıl ise 907 saldırı gerçekleştirildiği bildirilerek, aşırı sağcı çevreden kaynaklanan tehdit potansiyelinin yüksek seviyelere ulaştığı uyarısı yapıldı.
Öte yandan geçen yıl ülkedeki aşırı solcuların sayısında da ciddi bir artış gözlendiği belirtildi. 2014'te 28 bin olan aşırı solcu sayısının 2015'te 27 bin 400'e gerilediği ancak bu sayının 2016'da yeniden yükselerek 29 bin 400'e çıktığı bildirildi.
Raporda, şiddet yanlısı aşırı solcuların sayısının 2014'te 7 bin 600, 2015'te 7 bin 700 ve 2016’da 8 bin 500 olduğu kaydedildi. Aşırı solcuların özellikle polise ve siyasi rakipleri olan aşırı sağcılara yönelik şiddet eylemlerini arttırdığı da ifade edildi.
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Almanya'da şiddet yanlısı aşırı sağ ve solcuların sayısının ciddi şekilde arttığı bildirildi
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