12:08, 07 Temmuz 2017 Cuma

Konya'da PKK ve DEAŞ'a operasyonda 9 gözaltı





Konya'da polisin PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grubun, DEAŞ ve PKK ile bağlantıları olduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından, Özel Harekat polislerinin de katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.