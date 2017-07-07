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Konya'da PKK ve DEAŞ'a operasyonda 9 gözaltı
Konya'da PKK ve DEAŞ'a operasyonda 9 gözaltı

Konya'da polisin PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grubun, DEAŞ ve PKK ile bağlantıları olduğunu belirledi. 

Teknik ve fiziki takibin ardından, Özel Harekat polislerinin de katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.



İlgili Konular PKK ve DEAŞ operasyonu Konya
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