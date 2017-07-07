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Hollanda'dan skandal 15 Temmuz açıklaması
Hollanda'dan skandal 15 Temmuz açıklaması

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Darbe girişimi, Türkiye devletine karşı haksız bir saldırıdır ama mevcut durumda Türkeş'in ya da başka bir bakanın ülkeye gelmesini hoş karşılamıyoruz." açıklaması yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hollanda hükümeti, Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Apeldoorn kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kapsamında düzenleyeceği etkinliğe katılması beklenen Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in ülkeye gelmesini "hoş karşılamadıklarını" bildirdi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Darbe girişimi, Türk devletine karşı haksız bir saldırıdır ama mevcut durumda iki ülke arasındaki ilişkiye baktığımız zaman Türkeş'in ya da başka bir bakanın ülkeye gelmesini hoş karşılamıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

'TÜRK YETKİLİLER İLE GÖRÜŞME YAPMAYA HAZIRIZ'

Verilen kararın mart ayında iki ülke arasında yaşananlarla bağlantılı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bizim hedefimiz, Türkiye ile aramızdaki ilişkilerin normale dönmesidir. Bunun için Türk yetkililer ile görüşme yapmaya hazırız." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, UETD'nin düzenlediği etkinliğin yasaklanmayacağı kaydedildi.

Hollanda,16 Nisan referandumu öncesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türklerle bir araya gelmek için Rotterdam Başkonsolosluğu'na girmesine izin vermeyerek büyük bir diplomatik skandala imza atmıştı.



İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye Hollanda
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