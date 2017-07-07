Hollanda'dan skandal 15 Temmuz açıklaması

Hollanda hükümeti, Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Apeldoorn kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kapsamında düzenleyeceği etkinliğe katılması beklenen Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in ülkeye gelmesini "hoş karşılamadıklarını" bildirdi.
Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Darbe girişimi, Türk devletine karşı haksız bir saldırıdır ama mevcut durumda iki ülke arasındaki ilişkiye baktığımız zaman Türkeş'in ya da başka bir bakanın ülkeye gelmesini hoş karşılamıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Verilen kararın mart ayında iki ülke arasında yaşananlarla bağlantılı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bizim hedefimiz, Türkiye ile aramızdaki ilişkilerin normale dönmesidir. Bunun için Türk yetkililer ile görüşme yapmaya hazırız." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, UETD'nin düzenlediği etkinliğin yasaklanmayacağı kaydedildi.
Hollanda,16 Nisan referandumu öncesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türklerle bir araya gelmek için Rotterdam Başkonsolosluğu'na girmesine izin vermeyerek büyük bir diplomatik skandala imza atmıştı.
Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Darbe girişimi, Türkiye devletine karşı haksız bir saldırıdır ama mevcut durumda Türkeş'in ya da başka bir bakanın ülkeye gelmesini hoş karşılamıyoruz." açıklaması yapıldı
Konya'da polisin PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Başbakan Yardımcısı Canikli, Banka Asya sigortalı katılım fonu ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu
Erzincan'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı
Siirt'in Baykan ilçesi Kaymakamı ve aynı zamanda Belediye Başkan Vekili olan Mehmet Kocabey'in makam otomobilinin geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi
TMSF Kurulu üyeliğine Gülal'ın atanması ve başkan olarak görevlendirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.
İstanbul'da FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 57 şüpheli gözaltında alındı
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "KHK kapsamında Türkiye'nin 43 ilinden toplam 965 şirkette kayyumların yetkileri TMSF'ye devredilmiş veya Fon bu şirketlere kayyum olarak atanmıştır." dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüş nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Hamburg'da, ilk olarak Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya geldi
Siirt'in Pervari ilçesinde yakalanan teröristlerin yer göstermesi sonucunda tespit edilen mağaradaki aramada, keskin nişancı tüfeklerinin de aralarında yer aldığı silahlar ile çok sayıda mühimmat bulundu
Mersin'deki FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, Aydıncık, Silifke, Erdemli ve Gülnar ilçelerinde 35 şüpheli gözaltına alındı
Darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 150 sanığın yargılandığı davada eski Kara Kuvvetleri Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı Tuğgeneral Caha ve eski Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı Korgeneral Güvenç savunma yaptı
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, "Lütfen Anadolu'dan, Gaziantep'ten, Zeugma'dan sökülüp götürülerek orada taban mozaiği olarak sergilenen eserlerimizi iade etsinler" dedi
Milli Eğitim Bakanlığınca, örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden ders kesim tarihi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen, toplam devamsızlık süresini aşan öğrenciler, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak başarılı sayılacak