12:47, 07 Temmuz 2017 Cuma

İtalya’da apartman çöktü





İtalya’da bir apartman çöktü. Enkazın altında 8 kişi kaldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İtalya’nın güneyindeki Torre Annunziata beldesinde apartmanın çökmesi sonucu 8 kişi enkaz altında kaldı. Yetkililer, Napoli kenti yakınlarında Torre Annunziata’daki apartmanın, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktüğünü açıkladı. İtalyan itfaiyesinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, apartmanda yaşayan 2 aile bulunduğu ve çökme sonucu enkaz altında 8 kişinin kaldığı belirtildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, arama-kurtarma çalışmaları başlattı. İtalyan basınında çıkan haberlerde, enkaz altında kalanların arasında 2 çocuğun da olduğu kaydedildi. Bu arada apartmanın yakınından geçen Vesuvian banliyö hattında tren seferleri durduruldu.

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