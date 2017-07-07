Mısır'da bombalı saldırı: 10 ölü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sina'nın Refah kentine bağlı el-Burs köyündeki askeri kontrol noktasına önce iki bombalı araçla saldırı düzenlendi. Ardından olay mahallinin uzun namlulu silahlarla tarandığı belirtildi.
Saldırıda biri albay 10 askerin hayatını kaybettiği, bazılarının da yaralandığı kaydedildi.
Saldırının sorumluğunu henüz üstlenen olmazken Mısır makamlarından resmi açıklama yapılmadı.
Sina Yarımadasında, Kasım 2014'te DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve daha sonra adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis adlı örgüt gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu biliniyor.
Ordu ve polis güçleri, Eylül 2013'ten bu yana başta Sina olmak üzere birçok ilde "terörist ve tekfirci" olarak nitelendirdiği unsurlara operasyonlar düzenliyor.
Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Refah kentinde askeri kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği açıklandı
Almanya'da şiddet yanlısı aşırı sağ ve solcuların sayısının ciddi şekilde arttığı bildirildi
Detroit Bölge Mahkemesi Yargıcı Goldsmith, ülkelerine geri gönderilmeleri halinde işkence görme ihtimali olan bin 400 Iraklı Hristiyan'ın iadesinin 14 gün ertelenmesine hükmetti
ABD ve Almanya Kosova kurumları ve bireylerinden Özel mahkeme ile işbirliğinde bulunmalarını bekliyor.
Siyasi analist ve yazar Savvaf, "Heniyye'nin konuşması, Hamas'ın Filistin davasına destek veren dünya ülkeleriyle kapsamlı ulusal ilişkiler inşa etmede çok sayıda açılıma yöneleceğini gösteriyor" dedi
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, İsrail'de yeni işgal yerleri kararının barışın önünde bir engel olabileceğini söyledi
Çin'in ilk uçak gemisi Lioaning, Hong Kong'un Çin egemenliğine dönüşünün 20. yılı kutlamaları kapsamında Hong Kong Limanı'na ulaştı. Liaoning'in kapıları, yarın ilk defa sivil halkın ziyaretine açılacak
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, Katar'ı krizin çözümü için yürütülen tüm diplomatik çabaları boşa çıkarmakla suçladı. Ayrıca Almanya, Katar'ın tüm sorulara cevap vermeyi kabul ettiğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında devam eden krizle ilgili görüşmeler yapmak üzere 10 Temmuz'da Kuveyt'i ziyaret edeceği bildirildi
2005 yılında Kerimov tarafından ülkeden gönderilen BBC yeniden Özbekistan'a geri döndü
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'de 28 Haziran'da başlayan Kıbrıs Konferansı'nın herhangi bir sonuca varılmadan sona erdiğini açıkladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle İsviçre'nin Crans-Montana kentinde 10 gün süren Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kaldığını söyledi
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi ile Ortadoğu barış sürecinin yeniden başlatılmasını görüştü
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir isteği kabul etmeyeceğini ifade ederek "Sadece Katar'la kısıtlı kalan uygulamaları kabul etmeyeceğiz. Çözüm, herkesi kapsamalı." dedi.