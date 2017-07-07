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14:36, 07 Temmuz 2017 Cuma
Asya
12:59, 07 Temmuz 2017 Cuma

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Moğolistan, ölüm cezası ve işkenceyi kaldırdı
Moğolistan, ölüm cezası ve işkenceyi kaldırdı

Moğolistan ölüm cezasını yasal olarak kaldırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

3 Aralık 2015 tarihinde Moğolistan Meclisi tarafından kabul edilen ölüm cezasının kaldırılmasını öngören Ceza Kanununun 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirildi.

“Gogo” haber portalında yayınlanan habere göre Moğolistan ölüm cezası ve işkenceyi kaldıran 105'nci ülke oldu. Moğolistan son beş senede Benin, Kongo, Fiji, Letonya, Madagaskar, Nauru ve Surinam ile birlikte ölüm cezası ve işkenceyi kaldıran sekizinci ülke oldu.

Yeni Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesi Devlet Başkanı Tsakhiagiin Elbegdor tarafından Ocak 2010'da ölüm cezası infazına resmi moratoryum ilan ettikten sonra geçen yedi yıllık sürecini tamamlanması anlamına geliyor.

Moğolistan'da ölüm cezasının son infazı 2008'de gerçekleştirildi ve 2010 yılından sonra verilen idam cezaları düzenli olarak başka cezalarla değiştirildi. Ancak ülkedeki ölüm cezasının infazının halen devlet sırrı olduğu bilinmektedir.



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Moğolistan, ölüm cezası ve işkenceyi kaldırdı

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