Moğolistan, ölüm cezası ve işkenceyi kaldırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
3 Aralık 2015 tarihinde Moğolistan Meclisi tarafından kabul edilen ölüm cezasının kaldırılmasını öngören Ceza Kanununun 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirildi.
“Gogo” haber portalında yayınlanan habere göre Moğolistan ölüm cezası ve işkenceyi kaldıran 105'nci ülke oldu. Moğolistan son beş senede Benin, Kongo, Fiji, Letonya, Madagaskar, Nauru ve Surinam ile birlikte ölüm cezası ve işkenceyi kaldıran sekizinci ülke oldu.
Yeni Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesi Devlet Başkanı Tsakhiagiin Elbegdor tarafından Ocak 2010'da ölüm cezası infazına resmi moratoryum ilan ettikten sonra geçen yedi yıllık sürecini tamamlanması anlamına geliyor.
Moğolistan'da ölüm cezasının son infazı 2008'de gerçekleştirildi ve 2010 yılından sonra verilen idam cezaları düzenli olarak başka cezalarla değiştirildi. Ancak ülkedeki ölüm cezasının infazının halen devlet sırrı olduğu bilinmektedir.
Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Refah kentinde askeri kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği açıklandı
Almanya'da şiddet yanlısı aşırı sağ ve solcuların sayısının ciddi şekilde arttığı bildirildi
Detroit Bölge Mahkemesi Yargıcı Goldsmith, ülkelerine geri gönderilmeleri halinde işkence görme ihtimali olan bin 400 Iraklı Hristiyan'ın iadesinin 14 gün ertelenmesine hükmetti
ABD ve Almanya Kosova kurumları ve bireylerinden Özel mahkeme ile işbirliğinde bulunmalarını bekliyor.
Siyasi analist ve yazar Savvaf, "Heniyye'nin konuşması, Hamas'ın Filistin davasına destek veren dünya ülkeleriyle kapsamlı ulusal ilişkiler inşa etmede çok sayıda açılıma yöneleceğini gösteriyor" dedi
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, İsrail'de yeni işgal yerleri kararının barışın önünde bir engel olabileceğini söyledi
Çin'in ilk uçak gemisi Lioaning, Hong Kong'un Çin egemenliğine dönüşünün 20. yılı kutlamaları kapsamında Hong Kong Limanı'na ulaştı. Liaoning'in kapıları, yarın ilk defa sivil halkın ziyaretine açılacak
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, Katar'ı krizin çözümü için yürütülen tüm diplomatik çabaları boşa çıkarmakla suçladı. Ayrıca Almanya, Katar'ın tüm sorulara cevap vermeyi kabul ettiğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında devam eden krizle ilgili görüşmeler yapmak üzere 10 Temmuz'da Kuveyt'i ziyaret edeceği bildirildi
2005 yılında Kerimov tarafından ülkeden gönderilen BBC yeniden Özbekistan'a geri döndü
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'de 28 Haziran'da başlayan Kıbrıs Konferansı'nın herhangi bir sonuca varılmadan sona erdiğini açıkladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle İsviçre'nin Crans-Montana kentinde 10 gün süren Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kaldığını söyledi
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi ile Ortadoğu barış sürecinin yeniden başlatılmasını görüştü
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir isteği kabul etmeyeceğini ifade ederek "Sadece Katar'la kısıtlı kalan uygulamaları kabul etmeyeceğiz. Çözüm, herkesi kapsamalı." dedi.