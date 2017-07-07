14:35, 07 Temmuz 2017 Cuma

G20 Liderler Zirvesi başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya'nın Hamburg kentinde iki gün sürecek G20 Lider Zirvesi başladı.

G20 Zirvesi'nin Dönem Başkanı ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirvenin düzenlendiği Hamburg Fuar Kongre Merkezi'nde konuklarını karşıladı.

Karşılamanın ardından G20 liderleri, "Terörle Mücadele" temalı toplantıda bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN G20'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ​​G20 Zirvesi'nin "Terörle Mücadele" temalı toplantısına katıldı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve ABD Başkanı Donald Trump da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ve ABD Başkanı Trump'ın karşılıklı dialogları da dikkati çekti.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantının ardından aile fotoğrafı çekilecek ve "Küresel Büyüme ve Ticaret" başlıklı birinci çalışma oturumu gerçekleştirilecek.

"Sürdürülebilir Kalkınma, İklim ve Enerji" konulu ikinci çalışma toplantısından sonra akşam saatlerinde liderler ve eşleri, Elbphilharmonie Konser Salonu'nda klasik müzik dinletisine katılacak.

Zirvenin ikinci günü ise "Afrika'yla Ortaklık, Göç ve Sağlık" temalı üçüncü çalışma toplantısıyla başlayacak. Bu toplantının ardından "Dijitalleşme, Kadınların Güçlendirilmesi ve İstihdam" başlıklı dördüncü oturum yapılacak.

Yaklaşık 65 ülkeden 4 bin 800 gazetecinin akredite olduğu zirvede, kapanış toplantısından sonra G20 Başkanlığının basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Zirvesi boyunca çok sayıda liderle ikili görüşme yapması bekleniyor.

Almanya'nın "Birbirine bağlı bir dünyayı şekillendirmek" sloganıyla gerçekleştirdiği zirvede, kendi gündemi dışında, terörle mücadele, Suriye ve Ukrayna'daki ihtilaf gibi uluslararası konuların da ele alınması planlanıyor.

G20 KARŞITI PROTESTOLAR

Öte yandan zirve nedeniyle kentte güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Şehir merkezinde birçok cadde trafiğe kapatılırken, toplu ulaşımda kısmen aksaklıklar yaşanıyor.

Zirvenin düzenlendiği Hamburg Fuar Merkezi çevresinde kuş uçurtmayan güvenlik güçlerine, polis helikopteri de havadan destek veriyor.

Ayrıca önlemler kapsamında Hamburg Fuar alanının bulunduğu bölgenin çevresinde 38 kilometrekarelik güvenlik kordonu oluşturuldu. Gösterinin yasak olduğu bu alana görevliler ve orada yaşayanlar dışında kimse alınmayacak.

Zirve boyunca yaklaşık 20 bin polis güvenliği sağlayacak. Alman polisine Hollanda ve Avusturya'dan ekipler destek verecek. Uçuş yasağı getirilen bölgede en az 17 helikopter görev yapacak. Bunun yanı sıra 185 köpek ve atlı birlikler de hazır tutulacak. Olası taşkınlıklar için 40 toplumsal olaylara müdahale aracı hazır bekletilecek.

Aynı zamanda zirve boyunca, terörle mücadele için özel eğitilmiş ekipler kentin farklı noktalarında konuşlandırılacak. Zirve karşıtı muhtemel gösterilere katılacak şiddet yanlılarının ülkeye girişini engellemek için Schengen uygulaması da 11 Temmuz'a kadar askıya alındı.

Alman basını, protestocuların, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye gideceği istikamette bir oturma eylemi başlattığını ancak polisin bu eyleme müdahale ettiğini duyurdu.

Haberlerde ayrıca Trump'ın aracının eylem nedeniyle yolu uzatarak zirve alanına ulaştığı kaydedildi.