PYD Rakka'da 120 bin sivili yerinden etti

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) son 8 ayda, PKK/PYD'nin Rakka ilinde 120 bin sivili yerlerinden ettiği bildirdi.
SNHR, Ekim 2016 - Haziran 2017'de koalisyon ve PKK/PYD'nin Rakka'ya DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden siviller, hizmet dışı kalan sivil savunma ve sağlık merkezleri ve zorunlu göçe tabi tutulan ailelere ilişki rapor yayımladı.
Raporda, PKK/PYD'nin öncülük ettiği SDG'nin, 241'i çocuk ve 170'i kadın, toplam 895 sivili öldürdüğü belirtildi. Ayrıca, 3'ü kadın ve biri çocuk olmak üzere, toplam 117 sivili alıkoyduğu ve 78 sağlık ve sivil savunma merkezine saldırdığı ifade edildi.
Rapor, saldırılar nedeniyle Rakka'da 120 bin sivilin göç etmek zorunda kaldığına işaret etti.
Raporda, Rakka'nın batısında yer alan Doğu Salhabiye köyündeki sivillerin mağduriyetine ayrıca dikkat çekildi.
Köyde, göçe zorlanan 4 bin sivilin, çevredeki tarım arazilerine çadır kurmak zorunda kaldığına değinilen raporda, köy sakinlerinin hava sıcaklığın 45 derece civarında seyretmesi nedeniyle zorluk çektiği vurgulandı.
Rapora göre, PKK/PYD'yı protesto eden köylüler, örgüt tarafından darp edildi.
Örgütün hasta olan köylülerin sağlık merkezlerine gitmelerine izin vermediğini belirten rapor, PKK/PYD'nin ihlallerine karşı uluslararası toplumu, hukuki sorumlulukları yerine getirmeye davet etti.
Havadan ve karadan saldırı altına alınan Rakka'da siviller, PKK/PYD'nin zorla silah altına alma, göçe zorlama, sağlık ve sivil savunma merkezlerine saldırma gibi keyfi uygulamalarına maruz kalıyor. Kentin kuzey kırsalına doğru kaçan siviller, burada da PKK/PYD kontrolündeki bölgelerden geçmek zorunda kalıyor. Ancak örgüt, kontrolündeki kent merkezlerine girmesini engellediği sivilleri, kırsal alanlarda, sözde kamplarda bekletiyor. Siviller, barınma, beslenme olanağının bulunmadığı taşlık arazilerde tutuluyor. Sözde kamplardan çıkmak isteyen siviller rüşvet vermeye zorlanıyor. Sivillerin kentlere girebilmesi için referans ya da kefili olup olmadığı soruluyor. Bu yolla kent merkezlerine girebilen siviller dahi bir süre sonra yeniden sözde kamplara gönderilebiliyor.
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