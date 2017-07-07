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Türkiye'den Hollanda'nın skandal 15 Temmuz açıklamasına tepki
Türkiye'den Hollanda'nın skandal 15 Temmuz açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, Hollanda'nın 15 Temmuz etkinliği ile ilgili skandal açıklamasıyla ilgili, "Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkede demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir" dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Hollanda hükümetinin, 15 Temmuz etkinliğine ilişkin yaptığı skandal açıklama hakkında, "Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkede demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir." ifadesini kullandı.

Müftüoğlu, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü etkinliğine katılmak üzere Hollanda'ya öngörülen ziyaretiyle ilgili Hollanda makamlarının verdiği skandal tepkiye yönelik yazılı açıklama yaptı.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle yurt içinin yanı sıra Türk vatandaşlarının yoğun olduğu bazı Avrupa ülkelerinde de anma etkinlikleri yapılmasının planlandığını belirten Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"HOLLANDA TARAFINDAN YAPILAN BEYAN, BU ÜLKEDE DEMOKRASİ ANLAYIŞINI GÖSTERMESİ AÇISINDAN İBRET VERİCİDİR"

"İkili ilişkilerimizden bağımsız olarak söz konusu ülkelerde öngörülen etkinliklerin amacı, hain darbe girişimi karşısında demokrasiye sahip çıkılması ve bu uğurda şehit düşenleri, gazi olanları Avrupa'daki vatandaşlarımızla anmak ve unutturmamaktadır. Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkede demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir."

Hollanda hükümeti, Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Apeldoorn kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nde düzenleyeceği etkinliğe katılması beklenen Başbakan Yardımcısı Türkeş'in ülkeye gelmesini "hoş karşılamadıklarını" bildirmişti.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Darbe girişimi, Türk devletine karşı haksız bir saldırıdır ama mevcut durumda iki ülke arasındaki ilişkiye baktığımız zaman Türkeş'in ya da başka bir bakanın ülkeye gelmesini hoş karşılamıyoruz." ifadelerine yer verilmişti.



İlgili Konular Hüseyin Müftüoğlu Hollanda 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye
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