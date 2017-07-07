15:06, 07 Temmuz 2017 Cuma

Musul'da üç yılda yedi bin sivil öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'taki Musul İl Meclis Başkanı Beşar Kiki, DEAŞ'ın Musul'u ele geçirdiği Haziran 2014'ten bu yana kent merkezinde hayatını kaybeden sivillerin sayısının 7 binden fazla olduğunu belirtti.

Kiki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "DEAŞ militanları, Musul'u ele geçirdikten sonra keyfi uygulamaları sonucunda iki yılda yaklaşık 5 bin sivili infaz etti. Askeri operasyon sırasında ise 2 bin sivil hayatını kaybetti." dedi.

Musul İl Meclis Başkanı, kentin batı yakasında kurtarma operasyonunun devam etmesi ve bazı cesetlerin enkaz altından çıkarılamaması nedeniyle bu sayının artabileceği uyarısında bulundu.

Musul'da meydana gelen büyük yıkama da değinen Kiki, şunları söyledi:

"Musul kent merkezinin her iki yakasında büyük bir yıkım var. Maalesef, çatışmaların yoğun yaşandığı batı yakasının yüzde 80'i, doğu yakasının ise 35'i zarar görmüş vaziyette. Kentte altyapı, yol ve köprü diye bir şey kalmadı. Her iki yakayı birbirine bağlayan 5 köprü kullanılamaz durumda. Dar sokakların olduğu Eski Musul tamamen virane olmuş."