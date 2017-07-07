Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:23, 07 Temmuz 2017 Cuma
Ortadoğu
15:06, 07 Temmuz 2017 Cuma

  • Paylaş
Musul'da üç yılda yedi bin sivil öldü
Musul'da üç yılda yedi bin sivil öldü

DEAŞ'ın Musul'u ele geçirdiği Haziran 2014'ten bu yana kent merkezinde hayatını kaybeden sivillerin sayısının 7 bini geçti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'taki Musul İl Meclis Başkanı Beşar Kiki, DEAŞ'ın Musul'u ele geçirdiği Haziran 2014'ten bu yana kent merkezinde hayatını kaybeden sivillerin sayısının 7 binden fazla olduğunu belirtti.

Kiki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "DEAŞ militanları, Musul'u ele geçirdikten sonra keyfi uygulamaları sonucunda iki yılda yaklaşık 5 bin sivili infaz etti. Askeri operasyon sırasında ise 2 bin sivil hayatını kaybetti." dedi.

Musul İl Meclis Başkanı, kentin batı yakasında kurtarma operasyonunun devam etmesi ve bazı cesetlerin enkaz altından çıkarılamaması nedeniyle bu sayının artabileceği uyarısında bulundu.

Musul'da meydana gelen büyük yıkama da değinen Kiki, şunları söyledi:

"Musul kent merkezinin her iki yakasında büyük bir yıkım var. Maalesef, çatışmaların yoğun yaşandığı batı yakasının yüzde 80'i, doğu yakasının ise 35'i zarar görmüş vaziyette. Kentte altyapı, yol ve köprü diye bir şey kalmadı. Her iki yakayı birbirine bağlayan 5 köprü kullanılamaz durumda. Dar sokakların olduğu Eski Musul tamamen virane olmuş."



İlgili Konular Musul Irak musul deaş
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Harem-i İbrahim UNESCO koruması altında
Harem-i İbrahim UNESCO koruması altında

Polonya'da toplanan UNESCO Dünya Miras Komitesi, Filistin'in El Halil kentindeki Harem-i İbrahim'in de içinde bulunduğu eski şehri, Dünya Miras Listesi'ne ekleyerek koruma altına aldı
Azerbaycan ordusu teyakkuza geçti
Azerbaycan ordusu teyakkuza geçti

Azerbaycan ordusu Karabağ'daki gerilim nedeniyle teyakkuza geçti
Esed Suriye'nin güneyindeki sözde ateşkesin süresini uzattı
Esed, Suriye'nin güneyindeki sözde ateşkesin süresini uzattı

Suriye rejimi, Suriye'nin güneyindeki Dera, Kuneytra ve Süveyda illeri için tek taraflı ilan ettiği sözde ateşkesi, yarına kadar uzattığını duyurdu
Musul'da üç yılda yedi bin sivil öldü
Musul'da üç yılda yedi bin sivil öldü

DEAŞ'ın Musul'u ele geçirdiği Haziran 2014'ten bu yana kent merkezinde hayatını kaybeden sivillerin sayısının 7 bini geçti
G20 protestoları Hamburg'u kilitledi
G20 protestoları Hamburg'u kilitledi

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sebebiye kentte zirve karşıtı protestolar yapılıyor. Zirveyi protesto eden göstericilerin şiddeti arttı. Çıkan kargaşalara karşı Alman polisinin sert müdahalelerde bulunduğu bildiriliyor.
Srebrenitsa kurbanları Hırvatistan'da anıldı
Srebrenitsa kurbanları Hırvatistan'da anıldı

Srebrenitsa'da katledilen 8 binden fazla Boşnak, Hırvatistan meclisinde düzenlenen törenle anıldı
PYD Rakka'da 120 bin sivili yerinden etti
PYD Rakka'da 120 bin sivili yerinden etti

Suriye İnsan Hakları Ağı, Rakka'da PKK/PYD'nin son 8 ayda 120 bin sivili göçe zorladığını bildirdi
G20 Liderler Zirvesi başladı
G20 Liderler Zirvesi başladı

Almanya'nın Hamburg kentinde iki gün sürecek G20 Lider Zirvesi başladı
Moğolistan ölüm cezası ve işkenceyi kaldırdı
Moğolistan, ölüm cezası ve işkenceyi kaldırdı

Moğolistan ölüm cezasını yasal olarak kaldırdı
Mısır'da bombalı saldırı 10 ölü
Mısır'da bombalı saldırı: 10 ölü

Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Refah kentinde askeri kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği açıklandı
Almanya 'aşırı'ya kaçıyor GRAFİKLİ
Almanya 'aşırı'ya kaçıyor | GRAFİKLİ

Almanya'da şiddet yanlısı aşırı sağ ve solcuların sayısının ciddi şekilde arttığı bildirildi
İtalya da apartman çöktü
İtalya’da apartman çöktü

İtalya’da bir apartman çöktü. Enkazın altında 8 kişi kaldı
ABD'de Iraklı Hristiyanların iadesi ertelendi
ABD'de Iraklı Hristiyanların iadesi ertelendi

Detroit Bölge Mahkemesi Yargıcı Goldsmith, ülkelerine geri gönderilmeleri halinde işkence görme ihtimali olan bin 400 Iraklı Hristiyan'ın iadesinin 14 gün ertelenmesine hükmetti
ABD ve Almanya dan Özel Mahkeme ile işbirliğine çağrı
ABD ve Almanya’dan Özel Mahkeme ile işbirliğine çağrı

ABD ve Almanya Kosova kurumları ve bireylerinden Özel mahkeme ile işbirliğinde bulunmalarını bekliyor.
quot Heniyye'nin konuşması yeni bir sürecin başlaması mesabesindedir quot
"Heniyye'nin konuşması yeni bir sürecin başlaması mesabesindedir"

Siyasi analist ve yazar Savvaf, "Heniyye'nin konuşması, Hamas'ın Filistin davasına destek veren dünya ülkeleriyle kapsamlı ulusal ilişkiler inşa etmede çok sayıda açılıma yöneleceğini gösteriyor" dedi
ABD'den İsrail'e 'yeni işgal yerleri' tepkisi
ABD'den İsrail'e 'yeni işgal yerleri' tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, İsrail'de yeni işgal yerleri kararının barışın önünde bir engel olabileceğini söyledi

Haberler

Musul'da intihar saldırısı: 8 ölü 19 yaralı
Musul'da intihar saldırısı 8 ölü 19 yaralı

Musul'da bir ilçe daha DEAŞ'tan geri alındı
Musul'da bir ilçe daha DEAŞ'tan geri alındı

Musul'da 800 bine yakın sivil yerinden edildi
Musul'da 800 bine yakın sivil yerinden edildi

Musul'da 32 DEAŞ üyesi öldürüldü
Musul'da 32 DEAŞ üyesi öldürüldü

Musul Valilik binası DEAŞ'ta geri alındı
Musul Valilik binası DEAŞ'ta geri alındı

Musul'da DEAŞ'ın yolu kapatıldı
Musul'da DEAŞ'ın yolu kapatıldı

60 bin Irak askeri Musul'un batısında
60 bin Irak askeri Musul'un batısında

Musul'un doğu yakasına dönüşler devam ediyor
Musul'un doğu yakasına dönüşler devam ediyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 