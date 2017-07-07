G20 protestoları Hamburg'u kilitledi

Dünyanın en önemli 19 ekonomisini ve AB'yi bir araya getiren G-20 Zirvesi Almanya'nın Hamburg kentinde başladı.
Zirve öncesinde yaşanan karışıklıklar, bugün etkisini kent genelinde artırdı. Hamburg'da çevreciler ve aşırı sağcılar, sokaklarda protestolar düzenliyor.
Hamburg polisinden yapılan açıklamada, bu sabah, araçların, kurulan barikatların ve çöp bidonlarının yakıldığı belirtildi.
Kanada delegasyonunun aracının lastiklerinin delindiği, bir karakola taşlı saldırı yapıldığı, polis araçlarının tahrip edildiğinin aktarıldığı açıklamada, Altona bölgesindeki bir helikoptere aydınlatma fişeği atıldığı ancak helikoptere isabet etmediği bildirildi.
Açıklamada ayrıca Moğolistan Konsolosluğunun camlarının kırıldığı, Park Hyatt Oteli önündeki özel güvenlik ekiplerine saldırıldığı ifade edildi.
Özellikle G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlediği Fuar Merkezi çevresindeki yolları kapatmak için sokaklarda oturma eylemlerinin yapıldığı belirtilen açıklamada, polisin göstericilere müdahale ettiği bildirildi.
Polisin gösterilerde kararlılıkla suç işleyenlere izin vermeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, dün akşamdan bu yana çıkan olaylarda en az 111 polisin yaralandığı aktarıldı.
Ayrıca açıklamada, olaylar nedeniyle 29 kişinin gözaltına alındığı, 15 kişinin de polis merkezlerine götürüldüğü kaydedildi
Bu arada Alman basını, polisin oturma eylemi yapan göstericilere tazyikli suyla müdahale ettiğini yazdı.
St. Pauli, Altona ve Sternschanze semtlerinde, gece boyunca devam eden gösterilerde, birçok suç işlendiği, göstericilerin çok sayıda bina, araç ve trafik lambasına zarar verdiği, sokaklarda barikatlar kurduğu ifade edildi.
Hamburg itfaiyesinin yaptığı açıklamada da, bu sabah Elbaussee bölgesinde 15 aracın ateşe verildiği, bazı binaların da yangından etkilendiği aktarıldı. Açıklamada, kentin başka yerlerinde de araçların ateşe verildiği yönünde haberler olduğu aktarıldı.
Zirve karşıtı gösteri düzenleyen gruplar ise polisin orantısız müdahalesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.
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Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sebebiye kentte zirve karşıtı protestolar yapılıyor. Zirveyi protesto eden göstericilerin şiddeti arttı. Çıkan kargaşalara karşı Alman polisinin sert müdahalelerde bulunduğu bildiriliyor.
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