Azerbaycan ordusu teyakkuza geçti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan gerilim nedeniyle ordunun teyakkuz haline geçtiğini açıkladı.
Polonya'da toplanan UNESCO Dünya Miras Komitesi, Filistin'in El Halil kentindeki Harem-i İbrahim'in de içinde bulunduğu eski şehri, Dünya Miras Listesi'ne ekleyerek koruma altına aldı
Suriye rejimi, Suriye'nin güneyindeki Dera, Kuneytra ve Süveyda illeri için tek taraflı ilan ettiği sözde ateşkesi, yarına kadar uzattığını duyurdu
DEAŞ'ın Musul'u ele geçirdiği Haziran 2014'ten bu yana kent merkezinde hayatını kaybeden sivillerin sayısının 7 bini geçti
Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sebebiye kentte zirve karşıtı protestolar yapılıyor. Zirveyi protesto eden göstericilerin şiddeti arttı. Çıkan kargaşalara karşı Alman polisinin sert müdahalelerde bulunduğu bildiriliyor.
Srebrenitsa'da katledilen 8 binden fazla Boşnak, Hırvatistan meclisinde düzenlenen törenle anıldı
Suriye İnsan Hakları Ağı, Rakka'da PKK/PYD'nin son 8 ayda 120 bin sivili göçe zorladığını bildirdi
Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Refah kentinde askeri kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği açıklandı
Almanya'da şiddet yanlısı aşırı sağ ve solcuların sayısının ciddi şekilde arttığı bildirildi
Detroit Bölge Mahkemesi Yargıcı Goldsmith, ülkelerine geri gönderilmeleri halinde işkence görme ihtimali olan bin 400 Iraklı Hristiyan'ın iadesinin 14 gün ertelenmesine hükmetti
ABD ve Almanya Kosova kurumları ve bireylerinden Özel mahkeme ile işbirliğinde bulunmalarını bekliyor.
Siyasi analist ve yazar Savvaf, "Heniyye'nin konuşması, Hamas'ın Filistin davasına destek veren dünya ülkeleriyle kapsamlı ulusal ilişkiler inşa etmede çok sayıda açılıma yöneleceğini gösteriyor" dedi
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, İsrail'de yeni işgal yerleri kararının barışın önünde bir engel olabileceğini söyledi