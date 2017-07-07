15:52, 07 Temmuz 2017 Cuma

Azerbaycan ordusu teyakkuza geçti





Azerbaycan ordusu Karabağ'daki gerilim nedeniyle teyakkuza geçti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan gerilim nedeniyle ordunun teyakkuz haline geçtiğini açıkladı.

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