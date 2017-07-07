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Hazine arazisine Hint keneviri ekmişler
Hazine arazisine Hint keneviri ekmişler

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Hazineye ait arazide Hint keneviri yetiştiren 3 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 700 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, ormanlık araziye uyuşturucu ekildiği yönündeki istihbaratı değerlendiren Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.O, H.K. ve M.Ç'yi takibe aldı.

Jandarma ekipleri, teknik takibin ardından Hamalınkırı mevkisinde Hazineye ait araziye operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 bin 700 kök Hint keneviri ele geçirildi.

M.O, H.K. ve M.Ç, gözaltına alındı.

Hint kenevirleri, jandarma tarafından sökülerek imha edildi.



İlgili Konular hazine arazisi Hint Keneviri
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