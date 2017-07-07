Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:06, 07 Temmuz 2017 Cuma
Dış Politika
16:54, 07 Temmuz 2017 Cuma

  • Paylaş
Tataristan-Türkiye İş Forumu başladı
Tataristan-Türkiye İş Forumu başladı

Tataristan-Türkiye İş Forumunda, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ele alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tataristan-Türkiye İş Forumu, Tataristan'ın ikinci büyük kenti Çallı'da başladı.

Çallı'daki Yeni Teknolojiler Merkezi'nde düzenlenen forumda, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ele alındı.

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, forumun açılışında yaptığı konuşmada, Tataristan ile ticaret, ekonomi ve kültür başta olmak üzere her alanda olumlu seyreden ilişkileri daha da güçlendirmek ve çeşitlendirmek istediklerini ifade etti.

İpek, "Tataristan'daki Türk yatırımlarının 2 milyar dolar değerinde olduğunu biliyorum. Bu Tataristan'a yapılan toplam yabancı yatırımların bir bölü dördüne tekabül etmektedir. Tataristan'daki, Çallı'daki önemli teşvikleri göz önüne alırsak, Türkiye'den yapılan 2 milyar dolarlık yatırımın yeterli olmadığını görüyoruz ve bu nedenle buradayız." şeklinde konuştu.

Türk-Rus ilişkilerinde sıkıntıların yaşandığı süreçte Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov başta olmak üzere Tataristanlı yetkililerin sergilediği sağduyulu tutumun farkında olduklarını dile getiren İpek, bu süre zarfında Tataristan'da verilen olumlu mesajların Türkiye'de yankı bulduğunu, hem Tataristan'ın müspet imajının korunmasında hem de Türk-Rus ilişkilerinin rayına oturtulmasında Tataristan'ın göstermiş olduğu çabanın çok önemli bir yol açtığını söyledi.

İpek, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin hemen ardından Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov'un Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a bir dayanışma mektubu göndermesini önemsediklerini, Tataristan'a, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı verilen mücadelede gösterdiği destek için teşekkür etmek istediğini ifade etti.

Tataristan Ekonomi Bakan Yardımcısı Haziahmetov da Tataristan'ın, Rusya bölgeleri arasında hem yatırım imkanları hem de iş için konforlu ortam yaratma konusunda lider olduğunu söyledi.

Haziahmetov, yabancı yatırımlar için Tataristan'ın Rusya'nın bir kapısı durumunda bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Tataristan'ın GSMH'si 30 milyar doları buldu. Toplam yatırım miktarı da 11 milyar dolara ulaştı. 2016 yılında yabancı yatırımlar ise 1 milyar doları aştı ve bu bizim ortak çalışmalarımız sonucunda hayata geçti. Dolayısıyla Rus hükümeti de bizim bu başarılarımızı görerek Rusya'nın 85 bölgesi arasında 3 yıl arka arkaya Tataristan'ı yatırım açısından en çekici bölge olarak seçti."

Forumda ana oturumun ardından Türkiye'den Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan ve Çallı Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feyrüze Mustafina arasında bilimsel konularda, Türk ve Tatar iş adamları arasında da çeşitli ticari iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Forum bugün sona erecek.



İlgili Konular tataristan tataristan türkiye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
Lübnan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto
Lübnan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto

Özgür-Der üyeleri ve Suriyeli mültecilerin bulunduğu bir grup Lübnan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde Suriyeli mültecilere yönelik şiddetin durdurulmasını istedi
Dünya Nüfus Günü'nün teması quot Aile planlaması quot
Dünya Nüfus Günü'nün teması "Aile planlaması"

TÜİK Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin bülteni yayınlandı.
Büyükada'daki şüpheliler Vatan caddesine gönderildi
Büyükada'daki şüpheliler Vatan caddesine gönderildi

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi
Tataristan-Türkiye İş Forumu başladı
Tataristan-Türkiye İş Forumu başladı

Tataristan-Türkiye İş Forumunda, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ele alındı
Devlet yurtlarındaki görme engellilere quot sesli rehber quot hizmeti
Devlet yurtlarındaki görme engellilere "sesli rehber" hizmeti

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak için gerçekleştirilen projeler kapsamında, görme engelliler için "Sesli Rehberim" uygulaması başlatılacak
Hazine arazisine Hint keneviri ekmişler
Hazine arazisine Hint keneviri ekmişler

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Hazineye ait arazide Hint keneviri yetiştiren 3 kişi gözaltına alındı
Başbakan Yıldırım Türkiye ve KKTC elinden geleni yaptı
Başbakan Yıldırım: Türkiye ve KKTC elinden geleni yaptı

Başbakan Yıldırım, sonuçsuz kalan Kıbrıs müzakereleri için, "Sağlık olsun. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk heyeti elinden geleni yaptı. Yapıcı olmaya başından beri gayret etti..." ifadelerini kullandı
Türkiye'den Hollanda'nın skandal 15 Temmuz açıklamasına tepki
Türkiye'den Hollanda'nın skandal 15 Temmuz açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, Hollanda'nın 15 Temmuz etkinliği ile ilgili skandal açıklamasıyla ilgili, "Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkede demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir" dedi.
Hollanda'dan skandal 15 Temmuz açıklaması
Hollanda'dan skandal 15 Temmuz açıklaması

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Darbe girişimi, Türkiye devletine karşı haksız bir saldırıdır ama mevcut durumda Türkeş'in ya da başka bir bakanın ülkeye gelmesini hoş karşılamıyoruz." açıklaması yapıldı
Konya'da PKK ve DEAŞ'a operasyonda 9 gözaltı
Konya'da PKK ve DEAŞ'a operasyonda 9 gözaltı

Konya'da polisin PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Bank Asya' ödemeleriyle ilgili son durum
'Bank Asya' ödemeleriyle ilgili son durum

Başbakan Yardımcısı Canikli, Banka Asya sigortalı katılım fonu ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu
Erzincan'da işçileri taşıyan midibüs devrildi 19 yaralı
Erzincan'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 19 yaralı

Erzincan'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı
Siirt'te Kaymakama saldırı girişimi
Siirt'te Kaymakama saldırı girişimi

Siirt'in Baykan ilçesi Kaymakamı ve aynı zamanda Belediye Başkan Vekili olan Mehmet Kocabey'in makam otomobilinin geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi
TMSF'nin yeni başkanı Muhiddin Gülal
TMSF'nin yeni başkanı Muhiddin Gülal

TMSF Kurulu üyeliğine Gülal'ın atanması ve başkan olarak görevlendirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.
İstanbul'da 32 ilçede FETÖ operasyonu 57 gözaltı
İstanbul'da 32 ilçede FETÖ operasyonu: 57 gözaltı

İstanbul'da FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 57 şüpheli gözaltında alındı
KHK kapsamında 965 şirkette kayyumların yetkileri TMSF'ye devredildi
KHK kapsamında 965 şirkette kayyumların yetkileri TMSF'ye devredildi

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "KHK kapsamında Türkiye'nin 43 ilinden toplam 965 şirkette kayyumların yetkileri TMSF'ye devredilmiş veya Fon bu şirketlere kayyum olarak atanmıştır." dedi.

Haberler

Tataristan'da çocuklar için Türkçe dersler başladı
Tataristan'da çocuklar için Türkçe dersler başladı

Başbakan Yıldırım Tataristan'a gitti
Başbakan Yıldırım Tataristan'a gitti

Rusya'nın Türkiye ambargosu Tataristan'ı vurdu
Rusya'nın Türkiye ambargosu Tataristan'ı vurdu

Tataristan'da Türkiyede'ki üniversitelerin mezunları buluştu
Tataristan'da Türkiyede'ki üniversitelerin mezunları buluştu

Tataristan'da KazanSummit-2017 forumu
Tataristan'da KazanSummit-2017 forumu

Türkmenistan ve Tataristan işbirliği yaptı
Türkmenistan ve Tataristan işbirliği yaptı

Rus ligindeki Türk futbolcudan Tataristan'a cami
Rus ligindeki Türk futbolcudan Tataristan'a cami

Kazan'da Müslüman Film Festivali başladı
Kazan'da Müslüman Film Festivali başladı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 