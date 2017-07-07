16:54, 07 Temmuz 2017 Cuma

Tataristan-Türkiye İş Forumu başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tataristan-Türkiye İş Forumu, Tataristan'ın ikinci büyük kenti Çallı'da başladı.

Çallı'daki Yeni Teknolojiler Merkezi'nde düzenlenen forumda, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ele alındı.

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, forumun açılışında yaptığı konuşmada, Tataristan ile ticaret, ekonomi ve kültür başta olmak üzere her alanda olumlu seyreden ilişkileri daha da güçlendirmek ve çeşitlendirmek istediklerini ifade etti.

İpek, "Tataristan'daki Türk yatırımlarının 2 milyar dolar değerinde olduğunu biliyorum. Bu Tataristan'a yapılan toplam yabancı yatırımların bir bölü dördüne tekabül etmektedir. Tataristan'daki, Çallı'daki önemli teşvikleri göz önüne alırsak, Türkiye'den yapılan 2 milyar dolarlık yatırımın yeterli olmadığını görüyoruz ve bu nedenle buradayız." şeklinde konuştu.

Türk-Rus ilişkilerinde sıkıntıların yaşandığı süreçte Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov başta olmak üzere Tataristanlı yetkililerin sergilediği sağduyulu tutumun farkında olduklarını dile getiren İpek, bu süre zarfında Tataristan'da verilen olumlu mesajların Türkiye'de yankı bulduğunu, hem Tataristan'ın müspet imajının korunmasında hem de Türk-Rus ilişkilerinin rayına oturtulmasında Tataristan'ın göstermiş olduğu çabanın çok önemli bir yol açtığını söyledi.

İpek, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin hemen ardından Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov'un Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a bir dayanışma mektubu göndermesini önemsediklerini, Tataristan'a, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı verilen mücadelede gösterdiği destek için teşekkür etmek istediğini ifade etti.

Tataristan Ekonomi Bakan Yardımcısı Haziahmetov da Tataristan'ın, Rusya bölgeleri arasında hem yatırım imkanları hem de iş için konforlu ortam yaratma konusunda lider olduğunu söyledi.

Haziahmetov, yabancı yatırımlar için Tataristan'ın Rusya'nın bir kapısı durumunda bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Tataristan'ın GSMH'si 30 milyar doları buldu. Toplam yatırım miktarı da 11 milyar dolara ulaştı. 2016 yılında yabancı yatırımlar ise 1 milyar doları aştı ve bu bizim ortak çalışmalarımız sonucunda hayata geçti. Dolayısıyla Rus hükümeti de bizim bu başarılarımızı görerek Rusya'nın 85 bölgesi arasında 3 yıl arka arkaya Tataristan'ı yatırım açısından en çekici bölge olarak seçti."

Forumda ana oturumun ardından Türkiye'den Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan ve Çallı Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feyrüze Mustafina arasında bilimsel konularda, Türk ve Tatar iş adamları arasında da çeşitli ticari iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Forum bugün sona erecek.