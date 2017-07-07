Büyükada'daki şüpheliler Vatan caddesine gönderildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Büyükada'da gözaltına alınan 9 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.
Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İ.E. ile diğer 8 şüphelinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüleceği ve soruşturmanın bundan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sürdürüleceği belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2'si yabancı uyruklu 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Emniyet'ten yapılan yazılı açıklamada, 5 Temmuz Çarşamba günü Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 8'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, biri Almanya ve biri İsveç uyruklu olmak üzere 10 şahsın Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Adalar Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına istinaden gözaltına alınan şahısların avukatları ile görüşmeleri 24 saatliğine kısıtlanmış, 6 Temmuz günü saat 14.30'dan itibaren CMK'nın ilgili maddeleri gereğince gözaltında bulunan şahısların avukatlarıyla görüşmeleri sağlanmış ve gözaltına alındıkları andan itibaren yemek ve ilaç ihtiyaçları karşılanmıştır. Ayrıca şahıslar gözaltında bulundukları sürede herhangi bir sağlık sorunu yaşamamışlardır." denildi.
Özgür-Der üyeleri ve Suriyeli mültecilerin bulunduğu bir grup Lübnan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde Suriyeli mültecilere yönelik şiddetin durdurulmasını istedi
Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi
Tataristan-Türkiye İş Forumunda, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ele alındı
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak için gerçekleştirilen projeler kapsamında, görme engelliler için "Sesli Rehberim" uygulaması başlatılacak
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Hazineye ait arazide Hint keneviri yetiştiren 3 kişi gözaltına alındı
Başbakan Yıldırım, sonuçsuz kalan Kıbrıs müzakereleri için, "Sağlık olsun. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk heyeti elinden geleni yaptı. Yapıcı olmaya başından beri gayret etti..." ifadelerini kullandı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, Hollanda'nın 15 Temmuz etkinliği ile ilgili skandal açıklamasıyla ilgili, "Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkede demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir" dedi.
Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Darbe girişimi, Türkiye devletine karşı haksız bir saldırıdır ama mevcut durumda Türkeş'in ya da başka bir bakanın ülkeye gelmesini hoş karşılamıyoruz." açıklaması yapıldı
Konya'da polisin PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Başbakan Yardımcısı Canikli, Banka Asya sigortalı katılım fonu ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu
Erzincan'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı
Siirt'in Baykan ilçesi Kaymakamı ve aynı zamanda Belediye Başkan Vekili olan Mehmet Kocabey'in makam otomobilinin geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi
TMSF Kurulu üyeliğine Gülal'ın atanması ve başkan olarak görevlendirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.
İstanbul'da FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 57 şüpheli gözaltında alındı
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "KHK kapsamında Türkiye'nin 43 ilinden toplam 965 şirkette kayyumların yetkileri TMSF'ye devredilmiş veya Fon bu şirketlere kayyum olarak atanmıştır." dedi.