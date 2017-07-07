17:23, 07 Temmuz 2017 Cuma

Büyükada'daki şüpheliler Vatan caddesine gönderildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Büyükada'da gözaltına alınan 9 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İ.E. ile diğer 8 şüphelinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüleceği ve soruşturmanın bundan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sürdürüleceği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2'si yabancı uyruklu 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyet'ten yapılan yazılı açıklamada, 5 Temmuz Çarşamba günü Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 8'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, biri Almanya ve biri İsveç uyruklu olmak üzere 10 şahsın Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Adalar Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına istinaden gözaltına alınan şahısların avukatları ile görüşmeleri 24 saatliğine kısıtlanmış, 6 Temmuz günü saat 14.30'dan itibaren CMK'nın ilgili maddeleri gereğince gözaltında bulunan şahısların avukatlarıyla görüşmeleri sağlanmış ve gözaltına alındıkları andan itibaren yemek ve ilaç ihtiyaçları karşılanmıştır. Ayrıca şahıslar gözaltında bulundukları sürede herhangi bir sağlık sorunu yaşamamışlardır." denildi.