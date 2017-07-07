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Dünya Nüfus Günü'nün teması "Aile planlaması"
Dünya Nüfus Günü'nün teması

TÜİK Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin bülteni yayınlandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin bülteni yayınlandı.

Buna göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2016 yılı sonuçlarında, Türkiye'de toplam 22 milyon 206 bin 776 hanehalkı yer alıyor. Bu hanehalklarının yüzde 82,7’sini en az bir çekirdek aile içeren hanehalkları oluşturuyor. Bunların yüzde 60,4’ünde en az bir çocuk bulunuyor. Çekirdek aile içeren hanehalklarında en az bir çocuk bulunanların oranının en fazla olduğu il yüzde 89 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 85,4 ile Şanlıurfa, yüzde 84,5 ile Ağrı, yüzde 84,3 ile Van ve yüzde 84,1 ile Batman takip etti.

Söz konusu hanehalklarında en az bir çocuk bulunanların oranının en az olduğu il ise yüzde 43,7 ile Sinop. Bu ili yüzde 45,2 ile Edirne ve Çanakkale, yüzde 46,5 ile Kırklareli ve Kastamonu izledi. Canlı doğan bebek sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,8 düşerek 1 milyon 309 bin 771 olarak gerçekleşti. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3’ünü erkekler, yüzde 48,7’sini ise kızlar oluşturdu.



İlgili Konular tüik nüfus istatistikleri
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