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Lübnan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto
Lübnan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto

Özgür-Der üyeleri ve Suriyeli mültecilerin bulunduğu bir grup Lübnan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde Suriyeli mültecilere yönelik şiddetin durdurulmasını istedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Lübnan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, bu ülkedeki Suriyeli mültecilere yönelik uygulamaları protesto etti.

Teşvikiye'deki konsolosluk binası önünde toplanan Özgür-Der üyeleri ve Suriyeli mültecilerin bulunduğu grup, "Suriyeli Mültecilere Dönük Katliamları Durdurun!" yazılı pankartı taşıdı.

Gruptakiler, Suriyeli mültecilere yönelik şiddetin durdurulmasının talep edildiği çeşitli dövizler taşıdı.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, yaptığı konuşmada, 2006'daki Lübnan-İsrail savaşı sırasında Suriye halkının Lübnanlılara evlerini açtığını belirterek, "Suriye'deki savaş sebebiyle Lübnan'a göç eden muhacirlere yönelik Lübnan ordusu ve kendisine Hizbullah diyen ama bizlerin Hizbullat olarak isimlendirdiği örgütün saldırılarını lanetliyoruz." dedi.

Kalamun Yardım Cemiyeti Başkanı İmad Harruş da bölgedeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Grup, bu kapsamda hazırlanan mektubun Başkonsolosluğa iletilmesinin ardından buradan ayrıldı.

 



İlgili Konular Lübnan suriye mülteci Özgür-Der
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